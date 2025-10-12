By Deepali Srivastava
October 12, 2025
Health
Vitamin D की कमी होने पर दिखते हैं ये लक्षण
शरीर में विटामिन डी सही मात्रा में होना काफी जरूरी है। ये बॉडी में कैल्शियम और फॉस्फेट को कंट्रोल में रखता है।
विटामिन डी
अगर विटामिन डी की कमी शरीर में हो जाये, तो क्या होगा। चलिए आपको इसके बारे में बताते हैं।
कमी होने के लक्षण
विटामिन डी की कमी होने पर शरीर में कमजोरी या थकान बनी रहती है। ऐसे में सुस्ती लगती है।
थकान
विटामिन डी का सीधा कनेक्शन कैल्शियम से है। इसमें जब कमी होती है, तो हड्डियों में दर्द होने लगता है।
हड्डियों में दर्द
फॉस्फेट को नियंत्रित करने वाला विटामिन डी कम होने पर बाल भी झड़ने लगते हैं।
बाल झड़ना
डिप्रेशन
विटामिन डी अगर ज्यादा कम हो जाये, तो इंसान डिप्रेशन का शिकार हो सकता है।
क्या खाएं
विटामिन डी की कमी पूरी करने के लिए केला, संतरा, मछली, अंडा, कीवी, पपीता, हरी सब्जियां खाएं।
धूप लें
सुबह की धूप में सबसे ज्यादा विटामिन डी पाया जाता है। आप धूप भी ले सकते हैं। इससे भी कमी पूरी होगी।
