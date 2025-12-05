By Dheeraj Pal
PUBLISHED December 05, 2025
LIVE HINDUSTAN
Faith
सपने में इन 9 चीजों का दिखना देता है बड़ा संकेत!
स्वप्न शास्त्र के अनुसार कुछ सपने शुभ होते हैं और कुछ अशुभ। आज हम आपको कुछ ऐसे ही सपनों के बारे में बताएंगे जो भविष्य में बड़े संकेत देते हैं।
शुभ सपने
यह सपना अशुभ होता है। इसका अर्थ है कि व्यक्ति अंदर ही अंदर किसी डर या तनाव से जूझ रहा है, जिसे वह दूसरों से छिपाता है या खुद भी स्वीकार नहीं करता।
अंधेरे का सपना
काले सांप का सपना भयावह और अशुभ माना जाता है। यह बीमारी, मन में छिपे डर, तनाव या किसी छिपे हुए शत्रु का संकेत देता है।
काले सांप का सपना
सपने में सोना दिखना शुभ नहीं होता है। सोने के गहनों का दिखना आने वाले भारी खर्च, जिम्मेदारियों के बढ़ने और आर्थिक दबाव का प्रतीक माना जाता है।
सोना दिखना
जूते का सपना स्वप्न शास्त्र में व्यक्ति के जीवन में स्थिरता, यात्रा और प्रगति का प्रतीक माना जाता है। लेकिन जब सपने में जूता चोरी होता हुआ दिखाई देना अशुभ होता है।
जूता चोरी होना
ऊंचाई से गिरना
यह बेहद संवेदनशील स्वप्न माना जाता है। यह सपना भीतर छिपे डर, असफलता की भावना और आर्थिक नुकसान की आशंका का संकेत देता है।
बाल टूटना
सपने में बालों का टूटना सीधे तौर पर आर्थिक अस्थिरता और धन हानि का प्रतीक माना जाता है। इसका अर्थ है कि खर्च अचानक बढ़ सकते हैं।
झाड़ू दिखना
झाड़ू एक प्रतीक है सफाई का,लेकिन सपने में जमीन पर पड़ी झाड़ू यह संकेत देती है कि व्यक्ति के जीवन में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ रहा है।
कौआ दिखना
कौआ सपनों का अशुभ दूत माना गया है। सपने में कौआ दिखना आने वाले विवाद, झगड़े, गलतफहमी या रिश्तों में तनाव का संकेत देता है।
अगर सपने में बिल्ली लड़ती हुई दिखाई दे, तो यह भविष्य में आने वाले संघर्ष, विश्वासघात और बाधाओं का संकेत है।
बिल्ली का सपना
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
नोट
बच्चों को सोते हुए सुनाएं हनुमान चालीसा का पाठ, होंगे ये लाभ
Click Here