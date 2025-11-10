By Navaneet Rathaur
PUBLISHED Nov 10, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Faith

सपने में पैसों की बारिश, शुभ संकेत या किसी खतरे की घंटी

रात में सपने में सोने-चांदी के सिक्के या नोटों की बारिश हो रही हो, तो मन उत्साहित हो जाता है। स्वप्न शास्त्र में इसका क्या अर्थ है, आइए जानें।

स्वप्न शास्त्र

स्वप्न शास्त्र के अनुसार, पैसों की बारिश धन प्राप्ति का प्रबल संकेत देता है। इस सपने का मतलब है कि जल्द ही अप्रत्याशित लाभ, पदोन्नति या नया व्यापार शुरू हो सकता है।

धन लाभ का शुभ संकेत

अगर सिक्कों की बारिश हो रही हो, तो छोटे-छोटे धन लाभ होंगे। बचत बढ़ेगी, कर्ज कम होगा। परिवार में सुख-शांति आएगी।

सिक्कों का मतलब

सपने में नोटों की बारिश देखना बड़ा धन लाभ दर्शाता है। यह सपना संकेत देता है कि आपको लॉटरी, विरासत या निवेश से भारी मुनाफा मिलने की संभावना है।

नोटों की बौछार

पैसा आपके ऊपर गिर रहा हो, तो यह व्यक्तिगत समृद्धि का संकेत है। ऐसा सपना संकेत देता है कि आपकी मेहनत रंग लाएगी, मान-सम्मान बढ़ेगा।

खुद पर पैसा गिरना

पैसा परिवार या मित्रों पर गिरे, तो घर में धन आएगा। किसी की नौकरी लगेगी या व्यापार फलेगा।

दूसरों पर बारिश

अगर बारिश के बाद पैसा गायब हो जाए, तो लालच में धोखा मिल सकता है। निवेश सोच-समझकर करें।

खतरे की घंटी

स्वप्न शास्त्र के मुताबिक, फटे नोट या कीचड़ में पैसा दिखे, तो आर्थिक हानि का योग है। अनावश्यक खर्च या धोखाधड़ी से बचें।

गंदा या फटा पैसा

सपने में पैसा दान करें, तो वास्तविक जीवन में धन स्थायी रहेगा। दान से नकारात्मक प्रभाव कम होता है।

दान करना शुभ

यह जानकारी सिर्फ मान्याताओं, धर्मग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ से सलाह लें।

नोट

मिट्टी के पुराने दीये को पूजा में फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं

 Click Here