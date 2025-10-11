By Mohit
PUBLISHED Oct 11, 2025
LIVE HINDUSTAN
Cricket
करवाचौथ पर सूर्या की वाइफ लगीं खूबसूरत
देश भर में शुक्रवार को करवाचौथ का पर्व धूमधाम से मनाया गया। चांद के दर्शन कर सुहागिनों ने अखंड सुहाग मांगा।
चांद के दर्शन
Source: Insta
इंडियन टी-20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव की वाइफ देविशा शेट्टी ने भी व्रत रखा और रात में चांद के दर्शन कर व्रत को खत्म किया।
देविशा का व्रत
Source: Insta
देविशा शेट्टी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं जिनमें वे सूर्युकमार संग करवाचौथ सेलिब्रेट करती नजर आ रही हैं।
तस्वीरें शेयर
Source: Insta
रेड कलर की एथनिक ड्रेस में कपल का अंदाज फैन्स को काफी पसंद आ रहा है। देविशा की इंस्टा पोस्ट को लाखों लोग लाइक कर चुके हैं।
काफी पसंद
Source: Insta
देविशा काफी आध्यात्मिक हैं और त्योहारों को काफी धूमधाम से मनाना पसंद करती हैं।
काफी आध्यात्मिक
Source: Insta
सूर्युकमार अक्सर वाइफ संग देश के अलग-अलग मंदिरों के दर्शन करने के लिए पहुंच जाते हैं।
मंदिर दर्शन
Source: Insta
आपको बता दें कि सूर्यकुमार यादव 7 जुलाई 2016 को देविशा शेट्टी के साथ विवाह बंधन में बंध गए थे।
विवाह बंधन
Source: Insta
सूर्यकुमार और देविशा कॉलेज के दिनों से ही एक दूसरे को जानते हैं। सूर्यकुमार ने देविशा को जब पहली बार देखा तो वो डांस प्रैक्टिस कर रही थीं।
पहली बार
Source: Insta
आपको बता दें कि देविशा बेहद शानदार डांसर हैं और मुंबई में डांस कोच रह चुकी हैं।
डांस कोच
Source: Insta
देविशा का जन्म 17 नवंबर 1993 को हुआ था। देविशा एक दक्षिण भारतीय परिवार से ताल्लुक रखती हैं।
1993 में जन्मीं
Source: Insta
पाक क्रिकेटर अफरीदी की वाइफ की 9 तस्वीरें
Click Here