करवाचौथ पर सूर्या की वाइफ लगीं खूबसूरत

देश भर में शुक्रवार को करवाचौथ का पर्व धूमधाम से मनाया गया। चांद के दर्शन कर सुहागिनों ने अखंड सुहाग मांगा।

इंडियन टी-20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव की वाइफ देविशा शेट्टी ने भी व्रत रखा और रात में चांद के दर्शन कर व्रत को खत्म किया।

देविशा शेट्टी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं जिनमें वे सूर्युकमार संग करवाचौथ सेलिब्रेट करती नजर आ रही हैं।

रेड कलर की एथनिक ड्रेस में कपल का अंदाज फैन्स को काफी पसंद आ रहा है। देविशा की इंस्टा पोस्ट को लाखों लोग लाइक कर चुके हैं।

देविशा काफी आध्यात्मिक हैं और त्योहारों को काफी धूमधाम से मनाना पसंद करती हैं।

सूर्युकमार अक्सर वाइफ संग देश के अलग-अलग मंदिरों के दर्शन करने के लिए पहुंच जाते हैं।

आपको बता दें कि सूर्यकुमार यादव 7 जुलाई 2016 को देविशा शेट्टी के साथ विवाह बंधन में बंध गए थे।

सूर्यकुमार और देविशा कॉलेज के दिनों से ही एक दूसरे को जानते हैं। सूर्यकुमार ने देविशा को जब पहली बार देखा तो वो डांस प्रैक्टिस कर रही थीं।

आपको बता दें कि देविशा बेहद शानदार डांसर हैं और मुंबई में डांस कोच रह चुकी हैं।

देविशा का जन्म 17 नवंबर 1993 को हुआ था। देविशा एक दक्षिण भारतीय परिवार से ताल्लुक रखती हैं।

