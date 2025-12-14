By Mohit
PUBLISHED Dec 14, 2025

सूर्या Vs डिकॉक:T20 में किसके अधिक सिक्स

भारतीय क्रिकेटर सूर्यकुमार यादव और साउथ अफ्रीकी विकेटकीपर बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक के टी-20 इंटरनेशनल और आईपीएल में कितने चौके-छक्के हैं आइए जानते हैं।

चौके-छक्के

सबसे पहले बात डिकॉक की करते हैं। डिकॉक अबतक 98 टी-20 इंटरनेशनल मैच और 115 आईपीएल मैच खेल चुके हैं।

डिकॉक के कुल मैच

Photo: ICC/FB

डिकॉक ने इस दौरान टी-20 इंटरनेशनल में 275 चौके और 110 छक्के जड़े हैं।

टी-20I में डिकॉक के चौके-छक्के

Photo: ICC/FB

डिकॉक के नाम आईपीएल में अबतक 325 चौके और 134 छक्के दर्ज हैं। यानी डिकॉक टी-20 इंटरनेशनल और आईपीएल में मिलाकर कुल 650 चौके तो 244 छक्के जड़ चुके हैं।

IPL में डिकॉक के चौके-छक्के

Source: Insta

वहीं बात करें सूर्यकुमार यादव की तो वे अबतक 97 टी-20 इंटरनेशनल मैच और 166 आईपीएल मैच खेल चुके हैं।

सूर्या के कुल मैच

Source: Insta

सूर्यकुमार टी-20 इंटरनेशनल में अबतक कुल 249 चौके तो 155 छक्के जड़ चुके हैं।

टी-20I में सूर्या के चौके-छक्के

Source: Insta

बात करें आईपीएल की तो सूर्यकुमार ने 454 चौके और 168 छक्के जड़े हैं। यानी टी-20 इंटरनेशनल और आईपीएल में मिलाकर कुल 703 चौके तो 323 छक्के जड़ चुके हैं।

कुल इतने

Source: Insta

यानी सूर्यकुमार टी-20 इंटरनेशनल और आईपीएल में मिलाकर डिकॉक से 53 चौके तो वहीं 79 छक्के आगे हैं।

सूर्या हैं इतना आगे

Source: Insta

