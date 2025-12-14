By Mohit
PUBLISHED Dec 14, 2025
Cricket
सूर्या Vs डिकॉक:T20 में किसके अधिक सिक्स
भारतीय क्रिकेटर
सूर्यकुमार
यादव और
साउथ
अफ्रीकी
विकेटकीपर
बल्लेबाज
क्विंटन
डिकॉक
के
टी-20 इंटरनेशनल और
आईपीएल
में कितने चौके-छक्के हैं आइए जानते हैं।
चौके-छक्के
सबसे पहले बात
डिकॉक
की करते हैं।
डिकॉक
अबतक
98 टी-20 इंटरनेशनल मैच और 115
आईपीएल
मैच खेल चुके हैं।
डिकॉक के कुल मैच
Photo: ICC/FB
डिकॉक
ने इस दौरान टी-20 इंटरनेशनल में 275 चौके और 110 छक्के जड़े हैं।
टी-20I में डिकॉक के चौके-छक्के
Photo: ICC/FB
डिकॉक
के नाम
आईपीएल
में
अबतक
325 चौके और 134 छक्के दर्ज हैं। यानी
डिकॉक
टी-20 इंटरनेशनल और
आईपीएल
में मिलाकर कुल
650
चौके तो 244 छक्के जड़ चुके हैं।
IPL में डिकॉक के चौके-छक्के
Source: Insta
वहीं बात करें
सूर्यकुमार
यादव की तो वे
अबतक
97
टी-20 इंटरनेशनल मैच और 166
आईपीएल
मैच खेल चुके हैं।
सूर्या के कुल मैच
Source: Insta
सूर्यकुमार
टी-20 इंटरनेशनल में
अबतक
कुल 249 चौके तो 155 छक्के जड़ चुके हैं।
टी-20I में सूर्या के चौके-छक्के
Source: Insta
बात करें
आईपीएल
की तो
सूर्यकुमार
ने 454 चौके और 168 छक्के जड़े हैं। यानी टी-20 इंटरनेशनल और
आईपीएल
में मिलाकर कुल 703 चौके तो 323 छक्के जड़ चुके हैं।
कुल इतने
Source: Insta
यानी
सूर्यकुमार
टी-20 इंटरनेशनल
और
आईपीएल
में मिलाकर डिकॉक से 53 चौके तो वहीं 79 छक्के आगे हैं।
सूर्या हैं इतना आगे
Source: Insta
