सूर्या Vs डिकॉक:T20 में किसके अधिक सिक्स

डिकॉक

के नाम

आईपीएल

में

अबतक

325 चौके और 134 छक्के दर्ज हैं। यानी

डिकॉक

टी-20 इंटरनेशनल और

आईपीएल

में मिलाकर कुल

650

चौके तो 244 छक्के जड़ चुके हैं।