SKY को इस बात का पछतावा, धोनी से कनेक्शन

भारतीय टी-20 फार्मैट के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टी-20 फार्मैट में अलग पहचान बनाई है।

बेहद सफल

सूर्यकुमार ने 31 साल की उम्र में भारतीय क्रिकेट टीम के लिए अपना पहला टी20 मैच इंग्लैंड के खिलाफ साल 2021 में खेला था।

2021 में डेब्यू

सूर्यकुमार खेल के अलावा अक्सर अपने बेबाक बयानों और सोशल मीडिया पर फनी रील्स शेयर करने के वजह से भी चर्चा में रहते हैं।

खेल के अलावा

सूर्यकुमार ने अब पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को लेकर अपने विचार रखे हैं।

धोनी का जिक्र

सूर्यकुमार ने बताया है कि मैं हमेशा धोनी की कप्तानी में खेलना चाहता था मगर कभी मौका नहीं मिल सका।

इसका पछतावा

JITO कनेक्ट 2025 कार्यक्रम में क्रिकेटर ने कहा 'सबसे पहले, मैं हमेशा से चाहता था कि जब वह भारत के कप्तान थे, तब मुझे मौका मिले, लेकिन मुझे कभी मौका नहीं मिला'

मौका नहीं मिला

 उन्होंने आगे कहा 'जब भी मैं उनके खिलाफ खेला, मैंने उन्हें स्टंप के पीछे देखा वह बहुत शांत स्वभाव के रहे हैं'

स्टंप के पीछे 

सूर्या ने कहा 'एक बात जो मैंने उनसे सीखी है, वह यह है कि हर दबाव की स्थिति में शांत रहना है। वह खेल के चारों ओर देखते हैं, देखते हैं कि क्या हो रहा है और फिर फैसला लेते हैं'

ये सीखा

आपको बता दें कि सूर्यकुमार ने 2021 में विराट कोहली की कप्तानी में इंटरनेशनल डेब्यू किया था जबकि धोनी ने 2020 रिटायरमेंट ले ली थी।

कोहली की कप्तानी

