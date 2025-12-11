By Mohit
सूर्या को कॉलेज में ही हो गया था प्यार

भारतीय क्रिकेटर सूर्यकुमार यादव शादीशुदा हैं और अक्सर अपनी पर्सनल लाइफ के वजह से भी काफी चर्चा में रहते हैं।

सूर्यकुमार ने साल 2016 में शादी कर ली थी। क्रिकेटर की वाइफ का नाम देविशा शेट्टी है।

कपल ने लव मैरिज की थी। कपल को कॉलेज में ही एक दूसरे से प्यार हो गया था।

दरअसल देविशा को जब सूर्यकुमार ने पहली बार देखा था तो वे डांस कर रही थीं। ऐसे में सूर्यकुमार पहली नजर में ही देविशा को अपना दिल दे बैठे थे।

सूर्यकुमार स्नातक की पढ़ाई के दौरान देविशा से पहली बार ​2010 में मिले थे।

आरए पोद्दार कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्‍स में पढ़ाई के दौरान ही इस कपल ने एक दूसरे को डेट किया था। डेटिंग कॉलेज की पढ़ाई के बाद भी जारी रही थी।

सूर्यकुमार क्रिकेट प्लेयर होने के वजह से कॉलेज में काफी पॉपुलर थे। आपको बता दें कि देविशा उम्र में पति से 3 साल छोटी हैं।

ये कपल अक्सर सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर करता रहता है जिनमें दोनों का लव बॉन्ड साफ नजर भी आता है।

देविशा अक्सर स्टेडियम पहुंचकर पति और उनकी टीम को जमकर चीयर करते हुए नजर आती रहती हैं।

