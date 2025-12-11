By Mohit
PUBLISHED Dec 11, 2025
LIVE HINDUSTAN
Cricket
सूर्या को कॉलेज में ही हो गया था प्यार
भारतीय क्रिकेटर
सूर्यकुमार
यादव शादीशुदा हैं और
अक्सर
अपनी
पर्सनल
लाइफ
के वजह से भी काफी चर्चा में रहते हैं।
काफी चर्चा
Source: Insta
सूर्यकुमार
ने साल 2016 में शादी कर ली थी। क्रिकेटर की
वाइफ
का नाम
देविशा
शेट्टी
है।
नाम है देविशा
Source: Insta
कपल
ने
लव
मैरिज
की थी।
कपल
को
कॉलेज
में ही एक दूसरे से प्यार हो गया था।
लव मैरिज की
Source: Insta
दरअसल
देविशा
को जब
सूर्यकुमार
ने पहली बार देखा था तो वे डांस कर रही थीं। ऐसे में
सूर्यकुमार
पहली नजर में ही
देविशा
को अपना दिल दे बैठे थे।
पहली बार
Source: Insta
सूर्यकुमार
स्नातक की पढ़ाई के दौरान
देविशा
से पहली बार 2010 में मिले थे।
साल था 2010
Source: Insta
आरए
पोद्दार
कॉलेज
ऑफ कॉमर्स एंड
इकोनॉमिक्स
में पढ़ाई के दौरान ही इस
कपल
ने एक दूसरे को
डेट
किया था। डेटिंग कॉलेज की पढ़ाई के बाद भी जारी रही थी।
कौन-सा कॉलेज?
Source: Insta
सूर्यकुमार
क्रिकेट
प्लेयर
होने के वजह से
कॉलेज
में काफी
पॉपुलर
थे। आपको बता दें कि
देविशा
उम्र में पति से 3 साल छोटी हैं।
पॉपुलर थे सूर्या
Source: Insta
ये
कपल
अक्सर
सोशल
मीडिया पर तस्वीरें शेयर करता रहता है जिनमें दोनों का
लव
बॉन्ड
साफ नजर भी आता है।
लव बॉन्ड
Source: Insta
देविशा
अक्सर
स्टेडियम पहुंचकर पति और उनकी टीम को जमकर
चीयर
करते हुए नजर आती रहती हैं।
जमकर चीयर
Source: Insta
T20I
में सबसे ज्यादा
विकेट
लेने वाले गेंदबाज
Click Here