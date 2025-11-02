By Dheeraj Pal
PUBLISHED November 02, 2025
Faith
कुंडली में है सूर्य दोष, तो करें ये सरल उपाय
यदि किसी जातक के कुंडली में सूर्य दोष है, तो कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इससे निजात पाने के लिए कुछ सरल उपाय आजमा सकते हैं
सूर्य दोष
यदि आपकी कुंडली में सूर्य दोष है तो आप रविवार का व्रत रखकर इसे सही कर सकते हैं।
रविवार व्रत
इससे सूर्य के मजबूत होने से करियर में उन्नति होगी। इसके अलावा पिता के साथ संबंध मजबूत होंगे।
फायदा
अगर आप व्रत की शुरुआत करना चाहते हैं, तो किसी भी महीने में शुक्ल पक्ष के पहले रविवार से कर सकते हैं और 12 रविवार व्रत रखने के बाद उद्यापन कर दें।
कब तक करें व्रत
रविवार के दिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने और सूर्य देव के मंत्र “ऊं सूर्याय नमः” या “ऊं घृणि सूर्याय नमः” का जप करने से भी विशेष लाभ मिलता है।
सूर्य देव मंत्र
दान
रविवार के दिन गुड़ और तांबे के दान का भी विशेष महत्व है।
सुख-समृद्धि और सफलता
इन उपायों से सूर्य देव की कृपा प्राप्त होती है। साथ ही जीवन में सुख-समृद्धि और सफलता मिलती है।
पिता की सेवा
सूर्य दोष से मुक्ति के लिए पिता की सेवा करें। पिता नहीं हैं तो घर के बड़े बुजुर्गों की सेवा करें।
फायदे
सूर्य के मजबूत होने से व्यक्ति के पद और प्रतिष्ठा में बढ़ोत्तरी होती है।
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
नोट
