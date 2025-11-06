By Shubhangi Gupta
PUBLISHED Nov 06, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Health

सर्दियों का सुपरफूड: स्क्वैश (कद्दू) के अद्भुत फायदे

स्क्वैश, एक प्रकार का कद्दू जो सर्दियों में उपलब्ध होता है और पोषण से भरपूर होता है। इसे खाने के कई फायदे हैं।

स्क्वैश के फायदे

विटामिन A का खजाना: स्क्वैश में बीटा-कैरोटीन होता है जो आंखों के लिए लाभकारी है।

1

Photo: Adobe Stock

फाइबर से भरपूर: स्क्वैश पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है और कब्ज से राहत दिलाता है।

2

इम्यूनिटी बूस्टर: स्क्वैश में विटामिन C और एंटीऑक्सिडेंट्स होते हैं जो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं।

3

Photo: Adobe Stock

वजन नियंत्रण में सहायक: कम कैलोरी और उच्च पानी की मात्रा के कारण स्क्वैश वजन घटाने में मदद करता है।

4

हृदय के लिए फायदेमंद: पोटेशियम से भरपूर स्क्वैश रक्तचाप को नियंत्रित करता है और हृदय स्वास्थ्य को बढ़ाता है।

5

एंटी-इन्फ्लेमेटरी गुण: स्क्वैश में मौजूद ओमेगा-3 फैटी एसिड सूजन कम करने में सहायक होते हैं।

6

Photo: Adobe Stock

ब्लड शुगर को स्थिर रखे: स्क्वैश का नियमित सेवन मधुमेह रोगियों के लिए ब्लड शुगर को संतुलित रखने में मदद करता है।

7

विविध व्यंजनों में उपयोग: स्क्वैश का इस्तेमाल सूप, सलाद, सब्जी और बेक्ड डिशेज में किया जा सकता है।

उपयोग

यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए डॉक्टर से उचित सलाह लें।

नोट

रोजाना एक लौंग चबाने के 8 फायदे!

 Click Here