By Shubhangi Gupta
PUBLISHED August 13, 2025
सुरभि ज्योति के क्लासिक सूट लुक्स
सुरभि ज्योति, एक प्रसिद्ध टीवी अभिनेत्री जिन्होंने अपने अभिनय और स्टाइल से सबको प्रभावित किया है।
सुरभि ज्योति
Instagram:
surbhijyoti
उनकी एथनिक वॉर्डरोब भी शानदार है जिसमें एक से एक सूट सेट्स भी हैं, आप जरूर फॉलो कर सकते हैं।
एथनिक
Instagram:
surbhijyoti
उनके सूट कलेक्शन में भारतीय कढ़ाई और डिजाइन का अनूठा मिश्रण देखने को मिलता है।
खूबसूरत
Instagram:
surbhijyoti
ब्लश पिंक कलर के इस अनारकली सूट में सुरभि का लुक एकदम सोबर और एलिगेंट है।
ब्लश पिंक
Instagram:
surbhijyoti
पेस्टल कलर का सुरभि का ये सूट बेहद खूबसूरत है और उन्होंने बखूबी स्टाइल भी किया है।
क्लासिक
Instagram:
surbhijyoti
सुरभि का ये एंबेलिश्ड सूट ट्रेडिशनल इवेंट्स और त्योहारों के लिए परफेक्ट है।
फेस्टिव रेडी
Instagram:
surbhijyoti
लाइट पिंक कलर का ये अनारकली सूट लाजवाब है और स्टाइलिश लुक भी दे रहा है।
एलिगेंस
Instagram:
surbhijyoti
ऑल गोल्डन सूट में सुरभि का लुक एकदम रॉयल है और उनका ब्रेड हेयरस्टाइल भी खूब फब रहा है।
शानदार
Instagram:
surbhijyoti
