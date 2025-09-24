By Shubhangi Gupta
PUBLISHED Sept 24, 2025
LIVE HINDUSTAN
Entertainment
सुरभि ज्योति के टॉप टीवी शोज!
सुरभि ज्योति, एक प्रतिभाशाली अभिनेत्री जिन्होंने टीवी जगत में अपनी अदाकारी से जादू बिखेरा है।
सुरभि ज्योति
surbhijyoti
surbhijyoti
शो 'क़ुबूल है' में जोया के किरदार से सुरभि ने घर-घर में लोकप्रियता हासिल की।
करियर
surbhijyoti
surbhijyoti
सुरभि की अदाकारी 'नागिन 3' में बेला के रूप में दर्शकों को बेहद पसंद आई।
टीवी शोज
surbhijyoti
surbhijyoti
'तन्हाईयां' वेब सीरीज में सुरभि के अभिनय ने एक बार फिर नई पहचान स्थापित की।
वेब सीरीज
surbhijyoti
surbhijyoti
सुरभि ने सीरियल 'कोई लौट के आया है' में भी अपने प्रदर्शन से भी खूब चर्चा बटोरी।
दमदार
surbhijyoti
surbhijyoti
इसके अलावा वेब सीरीज 'गुनाह' में भी सुरभि के शानदार अभिनय की खूब सराहना हुई थी।
शानदार
surbhijyoti
surbhijyoti
इतना ही नहीं, उनकी फिल्म 'क़ुबूल है 2.0' में वापसी ने फैंस को खुशी से भर दिया।
फैंस का प्यार
surbhijyoti
surbhijyoti
सोशल मीडिया पर भी सुरभि की लोकप्रियता उनके फैन फॉलोइंग से झलकती है।
सोशल मीडिया
surbhijyoti
surbhijyoti
