सुरभि ज्योति के टॉप टीवी शोज!

सुरभि ज्योति, एक प्रतिभाशाली अभिनेत्री जिन्होंने टीवी जगत में अपनी अदाकारी से जादू बिखेरा है।

सुरभि ज्योति

Instagram: surbhijyoti

शो 'क़ुबूल है' में जोया के किरदार से सुरभि ने घर-घर में लोकप्रियता हासिल की।

करियर



सुरभि की अदाकारी 'नागिन 3' में बेला के रूप में दर्शकों को बेहद पसंद आई।

टीवी शोज



'तन्हाईयां' वेब सीरीज में सुरभि के अभिनय ने एक बार फिर नई पहचान स्थापित की।

वेब सीरीज



सुरभि ने सीरियल 'कोई लौट के आया है' में भी अपने प्रदर्शन से भी खूब चर्चा बटोरी।

दमदार



इसके अलावा वेब सीरीज 'गुनाह' में भी सुरभि के शानदार अभिनय की खूब सराहना हुई थी।

शानदार



इतना ही नहीं, उनकी फिल्म 'क़ुबूल है 2.0' में वापसी ने फैंस को खुशी से भर दिया।

फैंस का प्यार



सोशल मीडिया पर भी सुरभि की लोकप्रियता उनके फैन फॉलोइंग से झलकती है।

सोशल मीडिया



