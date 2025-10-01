By Shubhangi Gupta
PUBLISHED Oct 01, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Fashion

सुरभि चंदना के सिग्नेचर सूट स्टाइल्स

सुरभि चंदना, टीवी इंडस्ट्री की जानी-मानी अभिनेत्री जिनका फैशन सेंस भी काफी चर्चा में रहता है, खासतौर पर उनका एथनिक स्टाइल सुपरहिट है।

सुरभि चंदना

Instagram: officialsurbhic

सुरभि की एथनिक वॉर्डरोब में एक से एक सूट्स हैं जिन्हें पहने वो परफेक्ट फैशन गोल्स देती हैं।

सूट लुक्स

Instagram: officialsurbhic

उनके सूट कलेक्शन में विविधता और रंगों का खूबसूरत मिश्रण देखने को मिलता है।

खूबसूरत

Instagram: officialsurbhic

ट्रेडिशनल अनारकली सूट्स से लेकर आधुनिक पैटर्न तक, सुरभि हर स्टाइल में छा जाती हैं।

ट्रेंडी लुक्स

Instagram: officialsurbhic

सुरभि अक्सर अपने सूट्स को डिजाइनर दुपट्टों और आकर्षक एक्सेसरीज के साथ पेयर करती हैं।

स्टाइलिंग

Instagram: officialsurbhic

सुरभि के कलेक्शन में सोबर सूट भी शामिल हैं। इस फ्लोरल अनारकली सूट में भी वो कमाल लग रही हैं।

सोबर

Instagram: officialsurbhic

इतना ही नहीं, सुरभि के सूट्स में कंफर्ट और स्टाइल दोनों का परफेक्ट संतुलन दिखाई देता है।

स्टाइलिश

Instagram: officialsurbhic

फेस्टिव सीजन हो या वेडिंग फंक्शन, सुरभि के सूट्स हर मौके के लिए एकदम परफेक्ट हैं, जरूर फॉलो कर सकते हैं।

फेस्टिव रेडी

Instagram: officialsurbhic

