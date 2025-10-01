By Shubhangi Gupta
PUBLISHED Oct 01, 2025
सुरभि चंदना के सिग्नेचर सूट स्टाइल्स
सुरभि चंदना, टीवी इंडस्ट्री की जानी-मानी अभिनेत्री जिनका फैशन सेंस भी काफी चर्चा में रहता है, खासतौर पर उनका एथनिक स्टाइल सुपरहिट है।
सुरभि चंदना
Instagram:
officialsurbhic
सुरभि की एथनिक वॉर्डरोब में एक से एक सूट्स हैं जिन्हें पहने वो परफेक्ट फैशन गोल्स देती हैं।
सूट लुक्स
Instagram:
officialsurbhic
उनके सूट कलेक्शन में विविधता और रंगों का खूबसूरत मिश्रण देखने को मिलता है।
खूबसूरत
Instagram:
officialsurbhic
ट्रेडिशनल अनारकली सूट्स से लेकर आधुनिक पैटर्न तक, सुरभि हर स्टाइल में छा जाती हैं।
ट्रेंडी लुक्स
Instagram:
officialsurbhic
सुरभि अक्सर अपने सूट्स को डिजाइनर दुपट्टों और आकर्षक एक्सेसरीज के साथ पेयर करती हैं।
स्टाइलिंग
Instagram:
officialsurbhic
सुरभि के कलेक्शन में सोबर सूट भी शामिल हैं। इस फ्लोरल अनारकली सूट में भी वो कमाल लग रही हैं।
सोबर
Instagram:
officialsurbhic
इतना ही नहीं, सुरभि के सूट्स में कंफर्ट और स्टाइल दोनों का परफेक्ट संतुलन दिखाई देता है।
स्टाइलिश
Instagram:
officialsurbhic
फेस्टिव सीजन हो या वेडिंग फंक्शन, सुरभि के सूट्स हर मौके के लिए एकदम परफेक्ट हैं, जरूर फॉलो कर सकते हैं।
फेस्टिव रेडी
Instagram:
officialsurbhic
