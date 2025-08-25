By Deepali Srivastava
गणेश चतुर्थी पर पहनें सुरभि जैसी साड़ियां
एक्ट्रेस सुरभि चंदना का फैशन सेंस कमाल का है। वह हर तरह के आउटफिट्स को कैरी करना पसंद करती हैं।
सुरभि चंदना
Instagram: surbhichandna
खासतौर पर सुरभि साड़ियां पहनना ज्यादा पसंद करती हैं। गणेश चतुर्थी पर साड़ी पहनने के लिए आप उनसे स्टाइलिंग टिप्स ले सकती हैं।
साड़ी लवर
Instagram: surbhichandna
येलो कलर ट्रेडिशनल लगता है। गणेश चतुर्थी पर आप रफल येलो कलर की साड़ी स्टाइल कर सकती हैं।
रफल येलो
Instagram: surbhichandna
सुरभि ने फ्लोरल प्रिंट वाली साड़ी स्टाइल की हुई है। एक्ट्रेस ने छोटे फूलों वाली साड़ी पहनी है।
फ्लोरल प्रिंट
Instagram: surbhichandna
ब्लैक-व्हाइट लुक
साड़ी में क्लासी दिखना है, तो ब्लैक-व्हाइट कलर वाली साड़ी भी ले सकती हैं। ये ऑफिस के लिए भी परफेक्ट है।
Instagram: surbhichandna
चेकप्रिंट साड़ी
सुरभि ने चेकप्रिंट वाली साड़ी स्टाइल की है। इस तरह की साड़ी भी आप पूजा के लिए चुन सकती हैं।
Instagram: surbhichandna
ग्रीन बॉर्डर साड़ी
Instagram: surbhichandna
सुरभि ने येलो बॉर्डर वाली ग्रीन कलर की साड़ी स्टाइल की है। इस तरह की साड़ी भी सुंदर लगेगी।
ग्रीन स्लिट साड़ी
Instagram: surbhichandna
ट्रेडिशन के साथ सुंदर भी दिखना है, तो ग्रीन कलर की स्लिट साड़ी स्टाइल करें। सुरभि ने इसे स्टाइल से पहना है।
प्लेन पिंक
Instagram: surbhichandna
प्लेन स्टाइल में पिंक कलर की साड़ी सुरभि ने ओपन पल्ले के साथ पहनी हुई है। उनकी ये साड़ी भी सुंदर लुक दे रही।
बनारसी साड़ी
नीले रंग की बनारसी साड़ी सुरभि ने कैरी की है। जरी वर्क वाली ये साड़ी सुरभि पर जच रही है।
Instagram: surbhichandna
