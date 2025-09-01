By Mohit
जस्टिस विक्रम नाथ इतने पढ़े-लिखे

 सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस विक्रम नाथ स्ट्रे डॉग्स पर दिए अपने हाल के फैसले से रातों-रात मशहूर हुए हैं। ये बात उन्होंने हाल में एक कार्यक्रम के दौरान खुद भी स्वीकार की है।

रातों-रात मशहूर

वे उस बेंच के अध्यक्ष रहे जिसने अपने फैसले में दिल्ली-एनसीआर से उठाए गए आवारा कुत्तों को वैक्सीनेशन और नसबंदी के बाद वापस वहीं छोड़ने का आदेश जारी किया।

ये फैसला दिया

Source: Uoelawschool/Insta

आज हम आपको जस्टिस विक्रम नाथ कितने पढ़े-लिखे हैं इसकी जानकारी दे रहे हैं। आइए जानते हैं।

आइए जानते हैं

Source: Uoelawschool/Insta

जस्टिस नाथ ने 1983 में साइंस में ग्रेजुएशन की तो 1986 में लॉ की डिग्री हासिल की।

दो डिग्री

Source: Kirenrijiju/Insta

 24 सितंबर 1962 को जन्मे जस्टिस नाथ ने लॉ की पढ़ाई लखनऊ विश्वविद्यालय से की थी।

लखनऊ से पढ़े

जस्टिस विक्रम नाथ ने 30 मार्च 1987 को बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश में रजिस्टर्ड किया।

1987 में रजिस्टर्ड

24 सितंबर 2004 को उन्हें इलाहाबाद हाई कोर्ट के अपर न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया।

अपर न्यायाधीश 

Source: Insta

इसके बाद 27 फरवरी 2006 को इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली।

हाई कोर्ट के न्यायाधीश

Source: Rajendratrivedibjp/Insta

10 सितंबर 2019 को गुजरात हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश तो 31 अगस्त 2021 को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किए गए।

सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश 

Source: Rajendratrivedibjp/Insta

आपको बता दें कि जस्टिस नाथ 2027 में जस्टिस सूर्यकांत के बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) बनने की कतार में हैं। 

कतार में हैं

Source: Rajendratrivedibjp/Insta

