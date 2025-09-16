By Shubhangi Gupta
PUBLISHED Sept 16, 2025

 Health

UTI से लड़ने के लिए 9 सुपरफूड्स!

UTI क्या है? मूत्र पथ के संक्रमण से जुड़ी यह एक सामान्य समस्या है जिसके लिए पौष्टिक आहार जरूरी है।

UTI

हाइड्रेशन है जरूरी:  पानी, UTI से लड़ने में मदद करता है और शरीर से बैक्टीरिया भी बाहर निकालता  है।

1

क्रैनबेरी जूस: बैक्टीरिया के जमाव को रोकता है, UTI की रोकथाम में सहायक।

2

विटामिन C युक्त फल: (संतरा, कीवी, स्ट्रॉबेरी, आंवला, आदि) अम्लीय मूत्र बैक्टीरिया के विकास को रोकते हैं।

3

प्रोबायोटिक्स: दही में पाए जाने वाले अच्छे बैक्टीरिया, UTI के जोखिम को कम करते हैं।

4

लहसुन: एंटीबैक्टीरियल गुणों से भरपूर, UTI के इलाज में मददगार।

5

हरी पत्तेदार सब्जियां: इम्यून सिस्टम को मजबूत कर UTI से लड़ने में सहायक होती हैं।

6

जामुन: एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर, UTI के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करते हैं।

7

अदरक: सूजन कम करने वाले गुणों के साथ, UTI के लक्षणों को शांत करता है।

8

अनार: यूरिनरी ट्रैक्ट को स्वस्थ रखने में मदद करता है, UTI से बचाव करता है।

9

यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।

नोट

