By Shubhangi Gupta
PUBLISHED Sept 16, 2025
LIVE HINDUSTAN
Health
UTI से लड़ने के लिए 9 सुपरफूड्स!
UTI क्या है? मूत्र पथ के संक्रमण से जुड़ी यह एक सामान्य समस्या है जिसके लिए पौष्टिक आहार जरूरी है।
UTI
हाइड्रेशन है जरूरी: पानी, UTI से लड़ने में मदद करता है और शरीर से बैक्टीरिया भी बाहर निकालता है।
1
क्रैनबेरी जूस: बैक्टीरिया के जमाव को रोकता है, UTI की रोकथाम में सहायक।
2
विटामिन C युक्त फल: (संतरा, कीवी, स्ट्रॉबेरी, आंवला, आदि) अम्लीय मूत्र बैक्टीरिया के विकास को रोकते हैं।
3
प्रोबायोटिक्स: दही में पाए जाने वाले अच्छे बैक्टीरिया, UTI के जोखिम को कम करते हैं।
4
लहसुन: एंटीबैक्टीरियल गुणों से भरपूर, UTI के इलाज में मददगार।
5
हरी पत्तेदार सब्जियां: इम्यून सिस्टम को मजबूत कर UTI से लड़ने में सहायक होती हैं।
6
जामुन: एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर, UTI के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करते हैं।
7
अदरक: सूजन कम करने वाले गुणों के साथ, UTI के लक्षणों को शांत करता है।
8
अनार: यूरिनरी ट्रैक्ट को स्वस्थ रखने में मदद करता है, UTI से बचाव करता है।
9
यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।
नोट
