सुंदरकांड के इस शक्तिशाली चौपाई के जाप से दूर होगी सारी परेशानियां
सनातन धर्म में मंगलवार और शनिवार हनुमान जी को समर्पित है। सुंदरकांड की एक चौपाई जीवन के सभी संकट दूर करती है। आइए जानें।
सुंदरकांड
रामचरितमानस का सुंदरकांड हनुमान जी की भक्ति, शक्ति और बुद्धिमत्ता का वर्णन करता है। इसका पाठ सुख-शांति देता है।
सुंदरकांड का महत्व
पुनि संभारि उठि सो लंका, जोरि पानि कर बिनय संसका... यह चौपाई लंकिनी और हनुमान जी की महिमा को दर्शाती है।
शक्तिशाली चौपाई
पुनि संभारि उठि सो लंका, जोरि पानि कर बिनय संसका - लंकिनी हनुमान जी से पराजित होकर विनम्रता से प्रार्थना करती है।
लंकिनी की विनम्रता
जब रावनहि ब्रह्म बर दीन्हा, चलत बिरंचि कहा मोहि चीन्हा - ब्रह्मा ने लंकिनी को बताया कि बंदर के प्रहार से रावण का अंत होगा।
ब्रह्मा का संदेश
बिकल होसि तैं कपि कें मारे, तब जानेसु निसिचर संघारे - लंकिनी समझ जाती है कि हनुमान के प्रहार से राक्षसों का नाश होगा।
राक्षसों का नाश
तात मोर अति पुन्य बहूता, देखेउँ नयन राम कर दूता - लंकिनी कहती है कि राम के दूत हनुमान का दर्शन पुण्य का फल है।
राम दूत का दर्शन
इस चौपाई का जाप हनुमान जी और श्रीराम का आशीर्वाद दिलाता है। यह भय, तनाव और बाधाओं को दूर करता है।
संकटों से मुक्ति
मंगलवार या शनिवार को स्नान के बाद हनुमान मंदिर में दीप जलाकर 11, 21 या 108 बार इस चौपाई का जाप करें।
जाप का सही तरीका
सुंदरकांड की इस चौपाई का जाप और पाठ शनि दोष से मुक्ति, मानसिक शांति और श्रीराम की कृपा दिलाता है। इसे अपनाएं।
हनुमान जी की कृपा
यह जानकारी सिर्फ मान्याताओं, धर्मग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ से सलाह लें।
नोट
