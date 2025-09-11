By Dheeraj Pal
PUBLISHED September 11, 2025
सुंदरकांड की इस चौपाई का करें जाप, बजरंगबली दूर करेंगे कष्ट!
हनुमान जी की पूजा बहुत विधि विधान से की जाती है। हनुमान जी महाराज एक ऐसे देवता हैं, जो कलयुग में जागृत रूप में विराजमान हैं।
हनुमान जी
मान्यता है कि अगर रोज सुंदरकांड का पाठ करते हैं, तो ऐसा करने से हनुमान जी की कृपा बरसती है। साथ ही प्रभु राम की भक्ति का भी आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा।
सुंदरकांड का पाठ
इतना ही नहीं सुंदरकांड में कई ऐसी चौपाईयां और दोहें हैं जिनका रोजाना जाप करना लाभदायी होता है। ऐसे ही एक चौपाई के बारे में जानते हैं।
चमत्कारिक चौपाईयां
सुंदरकांड में एक दोहा है ‘ हनूमान तेहि परसा कर पुनि कीन्ह प्रनाम, राम काजु कीन्हें बिनु मोहि कहां बिश्राम’।
दोहा
यह दोहा रामायण के सुंदरकांड से लिया गया है, जिसमें हनुमान जी के लंका में प्रवेश करने और माता सीता के मिलने का दृश्य बताया गया है।
दृश्य
यह दोहा हनुमान जी महाराज का प्रभु राम के प्रतिनिधि निष्ठा कर्तव्य और उनके कार्य को पूरा करने की दृढ़ता को दर्शाता है।
निष्ठा और कर्तव्य
यह दोहा उस दृश्य को दर्शाता है जब हनुमान जी महाराज लंका में प्रवेश करके माता सीता से मिलते हैं।
लंका में प्रवेश
हनुमान जी ने माता सीता को प्रणाम किया। वो कहते हैं कि जब तक भगवान राम का काम पूरा नहीं हो सकता तब तक हम विश्राम नहीं कर सकते। मुझे कहां विश्राम मिल सकता है।
शुभ मुहूर्त
यह दोहा हनुमान जी की भगवान राम के प्रति निष्ठा और उनके कार्य को पूरा करने की दृढ़ता को दर्शाता है।
दृढ़ता को दर्शाता है
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
नोट
