By Dheeraj Pal
PUBLISHED August 31, 2025
LIVE HINDUSTAN
Faith
सुंदरकांड का यह दोहा है चमत्कारिक, जाप से बदलेगा जीवन
हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं, जो कलयुग में जागृत रूप में विराजमान हैं और उनका नाम मात्र लेने से सभी प्रकार के भय और डर से मुक्ति मिलती है।
कहते हैं कि अगर सच्चे मन से हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ व्यक्ति करता है, तो उसे अत्यंत शुभ और शक्तिशाली फल की प्राप्ति भी होती है।
सुंदरकांड रामचरितमानस का एक हिस्सा है, जो बजरंगबली को समर्पित है। इसके कुछ दोहे ऐसे हैं जिनके जाप मात्र से हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है।
‘करि जतन भट कोटिन्ह बिकट तन नगर चहुं दिसि रच्छहीं, कहुं महिष मानषु धेनु खर अज खल निसाचर भच्छहीं, एहि लागि तुलसीदास इन्ह की कथा कछु एक है कही, रघुबीर सर तीरथ सरीरन्हि त्यागि गति पैहहिं सही’
सुंदरकांड के इस दोहे में लंका की रक्षा और राक्षसों की गतिविधियों का वर्णन किया गया है।
करि जतन भट कोटिन्ह बिकट तन नगर चहुँ दिसि रच्छहीं… अर्थ- लंका की रक्षा के लिए बहुत से योद्धा तैयार हैं, जो अपने प्राणों की परवाह किए बिना लंका की रक्षा कर रहे हैं।
कहुँ महिष मानषु धेनु खर अज खल निसाचर भच्छहीं, एहि लागि तुलसीदास इन्ह की कथा कछु एक है कही…अर्थ- लंका के राक्षस ऐसे हैं जो भैंस मनुष्य जैसे जीव जंतु को खा रहे हैं।
रघुबीर सर तीरथ सरीरन्हि त्यागि गति पैहहिं सही…अर्थ- जो लोग प्रभु राम के सरोवर में अपने शरीर को त्याग देंगे वह निश्चित रूप से मोक्ष को प्राप्त करेंगे।
मान्यता है कि इस दोहे का अनुसरण करने से प्रभु राम के साथ पवन पुत्र हनुमान की भी विशेष कृपा प्राप्त होती है।
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
