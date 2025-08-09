By Dheeraj Pal
PUBLISHED August 09, 2025
सुंदरकांड का महत्व और लाभ क्या है?
सुंदरकांड रामचरित मानस का हिस्सा है, जो बजरंगबली हनुमानजी को समर्पित है। इसका विशेष महत्व होता है।
रामचरित मानस का हिस्सा
सुंदरकांड श्रीराम कथा का वह भाग है, जिसमें भगवान हनुमान की वीरता, भक्ति और बुद्धिमत्ता का अद्भुत वर्णन है।
महत्व
इस पाठ को नियमित रूप से पढ़ने से जीवन में कई प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। चलिए जानते हैं इसके पाठ से क्या लाभ होते हैं।
लाभ
सुंदरकांड का पाठ करने वाले भक्त को हनुमान जी बल प्रदान करते हैं। उसके आसपास भी नकारात्मक शक्ति भटक नहीं सकती।
बल प्रदान
मान्यता है कि जब भक्त का आत्मविश्वास कम हो जाए, तो सुंदरकांड का पाठ करने से सभी काम अपने आप ही बनने लगते हैं।
आत्मविश्वास बढ़ाएं
शनिदेव स्वयं हनुमानजी के भक्त हैं और उनसे भय खाते हैं। ऐसे में रोजाना सुंदरकांड का पाठ करने से शनि की महादशा का प्रभाव कम होता है।
शनिदेव का प्रभाव कम
विद्यार्थियों को सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। यह पाठ उनके भीतर आत्मविश्वास को जगाएगा और उन्हें सफलता के और करीब ले जाएगा।
सफलता के सूत्र
सुंदरकांड का पाठ नित्य तौर पर करने से कर्ज से छुटकारा मिलता है। साथ ही डर और बुरे सपने से भी मुक्ति मिलती है।
कर्ज से छुटकारा
सुंदरकांड का पाठ करने से गृह क्लेश से छुटकारा मिलता है। इसका पाठ करने से सकारात्मक शक्ति घर में आती है।
गृह क्लेश दूर
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
नोट
