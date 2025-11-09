By Dheeraj Pal
PUBLISHED November 09, 2025
Faith
सुंदरकांड पाठ के दौरान इन बातों का रखें ध्यान, तभी होगी बजरंगबली की कृपा
हनुमान जी को प्रसन्न करने और उनकी कृपा पाने के लिए लोग सुंदरकांड का पाठ करते हैं। यह रामचरितमानस का पांचवा अध्याय है।
सुंदरकांड का पाठ
सुंदरकांड में हनुमान जी की भक्ति और बुद्धि का विस्तार से वर्णन किया गया है। लेकिन इसे पढ़ने वक्त कुछ बातों ध्यान रखना चाहिए, तभी कृपा मिल सकती है।
पाठ का नियम
सुंदरकांड का पाठ करने से पहले स्नान-ध्यान करें। क्योंकि इस पाठ को करने से पहले तन और मन की शुद्धता का ध्यान रखना बेहद जरूरी है।
पाठ से पहले स्नान करें
चौकी पर हनुमान जी की मूर्ति को विराजमान करें। फिर देसी घी का दीपक जलाएं। हनुमान जी को फूलमाला और सिंदूर अर्पित करें।
दीपक जलाएं
अगर आप सुंदरकांड का पाठ करना चाहते हैं, तो मंगलवार और शनिवार का दिन शुभ माना जाता है। इसलिए कोशिश करें कि सुंदरकांड का पाठ इन्हीं दिनों में करें।
शुभ दिन
श्रीराम का आह्वान
सुंदरकांड काठ करने से पहले प्रभु श्रीराम का आह्वान जरूर करें।
विशेष कृपा
ऐसी मान्यता है कि इससे हनुमान जी की विशेष कृपा बनी रहती है और बल, बुद्धि के साथ-साथ विद्या का आशीर्वाद भी प्राप्त हो सकता है।
समापन
सुंदरकांड पाठ का समापन होने पर हनुमान जी आरती करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें।
अधूरा ना छोड़ें
सुंदरकांड पाठ के दौरान किसी से वाद-विवाद न करें। तामसिक भोजन का सेवन न करें। सुंदरकांड का पाठ अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए।
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
नोट
