By Shubhangi Gupta
PUBLISHED Oct 14, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Entertainment

साड़ी में सुहाना खान का दिवाली पार्टी लुक!

बॉलीवुड के किंग खान की बेटी सुहाना खान अपने फैशन सेंस के लिए काफी चर्चा में रहती हैं।

सुहाना खान

Instagram: suhanakhan2

सुहाना के फैशनेबल लुक्स झट से वायरल हो जाते हैं। खासतौर पर एथनिक लिबास में वो बला की खूबसूरत लगती हैं।

फैशनेबल

Instagram: suhanakhan2

इस बार वो पर्पल साड़ी पहने नजर आई हैं और छा गई हैं, उनकी साड़ी पर महीन काम किया गया है।

पर्पल साड़ी

Instagram: suhanakhan2

साड़ी का गोल्डन बॉर्डर और मल्टी कलर्ड पल्लू उसे और भी ज्यादा खूबसूरत बना रहे हैं।

खूबसूरत

Instagram: suhanakhan2

सुहाना ने अपने लुक को मिनिमल ज्वेलरी और एक स्टाइलिश ब्लाउज के साथ कंपलीट किया है।

गजब स्टाइलिंग

Instagram: suhanakhan2

वहीं, लाइट ग्लैम मेकअप और वेवी कर्ल हेयरस्टाइल भी लुक में चार चांद लगा रहे हैं।

मेकअप

Instagram: suhanakhan2

दिवाली पार्टी और वेडिंग फंक्शंस के लिए सुहाना का ये लुक एकदम परफेक्ट है।

पार्टी रेडी

Instagram: suhanakhan2

यह कहना गलत नहीं होगा कि सुहाना के एथनिक लुक्स यंग जेनरेशन के लिए फैशन इंस्पिरेशन होते हैं।

फैशन क्वीन

Instagram: suhanakhan2

