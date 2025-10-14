By Shubhangi Gupta
साड़ी में सुहाना खान का दिवाली पार्टी लुक!
बॉलीवुड के किंग खान की बेटी सुहाना खान अपने फैशन सेंस के लिए काफी चर्चा में रहती हैं।
सुहाना खान
Instagram:
suhanakhan2
सुहाना के फैशनेबल लुक्स झट से वायरल हो जाते हैं। खासतौर पर एथनिक लिबास में वो बला की खूबसूरत लगती हैं।
फैशनेबल
इस बार वो पर्पल साड़ी पहने नजर आई हैं और छा गई हैं, उनकी साड़ी पर महीन काम किया गया है।
पर्पल साड़ी
साड़ी का गोल्डन बॉर्डर और मल्टी कलर्ड पल्लू उसे और भी ज्यादा खूबसूरत बना रहे हैं।
खूबसूरत
सुहाना ने अपने लुक को मिनिमल ज्वेलरी और एक स्टाइलिश ब्लाउज के साथ कंपलीट किया है।
गजब स्टाइलिंग
वहीं, लाइट ग्लैम मेकअप और वेवी कर्ल हेयरस्टाइल भी लुक में चार चांद लगा रहे हैं।
मेकअप
दिवाली पार्टी और वेडिंग फंक्शंस के लिए सुहाना का ये लुक एकदम परफेक्ट है।
पार्टी रेडी
यह कहना गलत नहीं होगा कि सुहाना के एथनिक लुक्स यंग जेनरेशन के लिए फैशन इंस्पिरेशन होते हैं।
फैशन क्वीन
