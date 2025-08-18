By Deepali Srivastava
आर्यन और सुहाना की उम्र में कितना फासला

शाहरुख खान ने पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई है। अब उनके बच्चे भी उनकी राह पर निकल पड़े हैं।

शाहरुख के बच्चे

आर्यन खान बतौर डायरेक्टर डेब्यू करने जा रहे हैं। उनका शो बैड्स ऑफ बालीवुड आने वाला है, जिसका सभी को इंतजार है।

आर्यन खान

एक्टर की लाडली सुहाना खान पहले ही फिल्म आर्चीज से एक्टिंग डेब्यू कर चुकी हैं। दोनों ही बच्चे फिल्मों में नाम बनाएंगे।

सुहाना खान

चलिए बताते आर्यन और सुहाना की उम्र में कितना फासला है। दोनों ने करियर शुरू करने से पहले क्या किया।

कितनी उम्र

आर्यन की उम्र

आर्यन खान का जन्म साल 1997 में हुआ। उस हिसाब से आर्यन 28 साल के हैं। 

पढ़ाई

आर्यन ने बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स, सिनेमैटिक आर्ट्स और टेलीविजन प्रोडक्शन की पढ़ाई यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया से की है।

नेट वर्थ

आर्यन की नेट वर्थ की बात करें तो वो 80 करोड़ है। उन्होंने अपना क्लोदिंग ब्रांड D’YAVOL X लॉन्च किया था। साथ ही कई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया।

सुहाना खान

सुहाना का जन्म 22 मई 2000 को हुआ था। उस हिसाब से सुहाना 25 साल की हैं और आर्यन से 3 साल छोटी हैं।

काम-पढ़ाई

सुहाना ने न्यू यॉर्क यूनिवर्सिटी से एक्टिंग सीखी और फिर हॉलीवुड की शॉर्ट फिल्म द ग्रे पार्ट ब्लू में काम किया। इसके बाद बॉलीवुड डेब्यू किया।

कमाई

सुहाना खान विज्ञापनों के साथ कई बड़े ब्रांड्स को एंडोर्स कर रही हैं। उनकी नेट वर्थ 20 करोड़ के करीब है। वह भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करती हैं।

