By Navaneet Rathaur
PUBLISHED Sep 27, 2025
LIVE HINDUSTAN
Trending
मां ने मजदूरी कर पढ़ाया, बेटी ने दो बार UPSC क्रैक कर IPS से बनी IAS
देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक यूपीएससी को पास करना कई परीक्षार्थियों का सपना होता है।
यूपीएससी
Insta: divyatanwar__ips
कई लोग कुछ प्रयासों के बाद इस परीक्षा में सफल होते हैं, वहीं कुछ लोगों को शुरुआत में ही सफलता मिल जाती है।
सफलता-असफलता
Insta: divyatanwar__ips
आज हम आपको एक ऐसी आईएएस अधिकारी के बारे में बताएंगे, जो एक बार नहीं, बल्कि दो बार यूपीएससी की परीक्षा क्रैक करने में सफल रही हैं।
दो बार क्रैक किया यूपीएससी
हम बात कर रहे हैं आईएएस अधिकारी दिव्या तंवर की, जो पहले प्रयास में यूपीएससी क्लियर करने के बाद आईपीएस बनी थीं और अगले प्रयास में आईएएस बनने में सफल रही थीं।
दिव्या तंवर
साल 1997 में हरियाणा के महेंद्रगढ़ में जन्मीं दिव्या तंवर बचपन से ही पढ़ाई में होशियार थीं। पांचवी तक की पढ़ाई करने के बाद उनका एडमिशन नवोदय विद्यालय में हुआ।
हरियाणा की दिव्या
स्कूलिंग कंप्लीट होने के बाद दिव्या ने साइंस से ग्रेजुएशन किया। उन्होंने यूपीएससी की तैयारी ग्रेजुएशन के साथ ही शुरू कर दी थी।
ग्रेजुएशन के साथ तैयारी
दिव्या अपने पहले ही प्रयास में महज 21 साल की उम्र में आईपीएस बनने में सफल रहीं। उन्होंने 2021 की यूपीएससी सीएसई की परीक्षा में ऑल इंडिया 438वीं रैंक हासिल की थी।
पहले प्रयास में बनीं आईपीएस
आईएएस बनने के लिए दिव्या ने साल 2022 में एक बार फिर यूपीएससी सीएसई की परीक्षा दी और इस बार वे 105वीं रैंक के साथ आईएएस अफसर बनने में सफल रहीं।
आईएएस अधिकारी
छोटी उम्र में ही दिव्या के पिता का निधन हो गया, जिसके बाद उनकी मां के कंधों पर बेटी की सारी जिम्मेदारियां आ गई। दिव्या की मां बबीता तंवर ने मजदूरी करके बेटी को पढ़ाया।
कमजोर आर्थिक स्थिति
गिरगिट की तरह रंग बदलती है ये अनोखी मछली
Click Here