By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED October 11, 2025

ब्यूटी विद ब्रेन हैं IAS विशाखा, जानिए सफलता की कहानी

आईएएस अधिकारी विशाखा यादव सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। वे अपनी खूबसूरत तस्वीरें फैंस के बीच साझा करती रहती हैं।

आईएएस अधिकारी विशाखा

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर उन्हें 266K यूजर्स फॉलो करते हैं।

फैन फॉलोइंग

विशाखा यादव को ब्यूटी विद ब्रेन का उदाहरण कहा जाए तो गलत नहीं होगा।

ब्यूटी विद ब्रेन

उन्होंने यूपीएससी सीएसई जैसी कठिन परीक्षा को क्रैक करके भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए चयनित होकर अपनी प्रतिभा का परिचय तो दिया ही है।

प्रतिभाशाली 

इसके अलावा विशाखा यादव बेहद खूबसूरत भी हैं। विशाखा साल 2020 बैच की आईएएस अधिकारी हैं।

सुंदर भी

उन्होंने साल 2019 की यूपीएससी सीएसई की परीक्षा में ऑल इंडिया 6वीं रैंक हासिल की थी। इस रैंक के साथ वे आईएएस अधिकारी बनीं थीं।

2019 में क्रैक किया यूपीएससी

बता दें कि आईएएस विशाखा यादव दिल्ली के द्वारका इलाके की रहने वाली हैं। उनका जन्म साल 1994 में हुआ था। उनके पिता राजकुमार यादव दिल्ली पुलिस विभाग में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हैं।

दिल्ली की हैं विशाखा

विशाखा यादव की पूरी पढ़ाई दिल्ली में ही हुई है। स्कूलिंग खत्म करने के बाद विशाखा ने इंजीनियरिंग करने का फैसला लिया। उन्होंने दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी से BE कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डेवरपमेंट की डिग्री ली।

पढ़ाई-लिखाई भी दिल्ली से की

पढ़ाई पूरी होने के बाद विशाखा को बैंगलुरू की एक मल्टी नेशनल कंपनी में लाखों के पैकेज पर जॉब मिल गई। वहां सॉफ्टवेयर डेवलपर के पोस्ट पर जॉब करने लगीं। हालांकि, बाद में उनका मन सिविल सर्विस करने का हुआ और उन्होंने नौकरी छोड़कर तैयारी की और यूपीएससी क्रैक किया।

लाखों की नौकरी छोड़कर बनीं आईएएस

