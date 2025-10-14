By Deepali Srivastava
पुरानी साड़ी से बनवाएं ये सुंदर ड्रेसेस
मां की पुरानी साड़ियां अक्सर हम किसी को देने के बारे में सोचते हैं या फिर वो खराब हो जाती है।
पुरानी साड़ियां
अगर पुरानी साड़ियां अच्छे तरीके से रखी हुई हैं, तो उनसे आप सुंदर और स्टाइलिश ड्रेसेस बनवा सकती हैं।
ड्रेसेस बनाएं
चलिए आपको पुरानी साड़ियों से बनने वाले कुछ ट्रेंडी और खूबसूरत ड्रेसेस आइडियाज आपको देते हैं।
आइडियाज
साड़ी लंबी है तो लेयर्ड स्टाइल में सूट सिलवाएं। ये दुपट्टे के साथ आपको परफेक्ट लुक देगा।
लेयर्ड सूट
इंडो-वेस्टर्न स्टाइल वाली ड्रेस भी आप साड़ी से सिलवा सकते हैं। ये आपको ट्रेंडी लुक देगा।
इंडो-वेस्टर्न ड्रेस
लॉन्ग स्कर्ट
बनारसी साड़ी से लॉन्ग स्कर्ट डिजाइन करवा सकते हैं। टॉप भी मैचिंग का बन जायेगा।
जंपसूट
बनारसी साड़ी से आप जंपसूट सिलवाएं। एक्ट्रेस ने पिंक बनारसी सूट कैरी किया है।
लॉन्ग सूट
आजकल लॉन्ग सूट का ट्रेंड खूब चल रहा है। पुरानी साड़ी से इस तरह का सूट भी सिलवा सकती हैं।
