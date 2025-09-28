By Navaneet Rathaur
व्रत में खाया जाने वाला साबूदाना कैसे बनता है?
साबूदाना व्रत में खाया जाने वाला पसंदीदा भोजन है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह कैसे बनता है? आइए जानें इसकी प्रक्रिया।
व्रत का खास भोजन
साबूदाना टैपिओका (Tapioca) या कसावा (Cassava) की जड़ों से बनता है, जो उष्णकटिबंधीय पौधा है।
साबूदाना का स्रोत
कसावा पौधे की जड़ों को 8-24 महीनों में काटा जाता है। ये जड़ें स्टार्च से भरपूर होती हैं।
जड़ों की कटाई
काटी गई जड़ों को छीलकर अच्छे से धोया जाता है। यह मिट्टी और अशुद्धियों को हटाने के लिए जरूरी है।
जड़ों की सफाई
साफ जड़ों को मशीनों में पीसकर गूदा (पल्प) बनाया जाता है। इसमें स्टार्च और पानी का मिश्रण होता है।
जड़ों को पीसना
गूदे को छानकर स्टार्च को पानी से अलग किया जाता है। यह स्टार्च साबूदाना का आधार है।
स्टार्च निकालना
स्टार्च को गोल मोतियों (पर्ल्स) में ढाला जाता है। यह मशीनों या हस्तकौशल से किया जाता है।
मोती बनाना
गोल मोतियों को सुखाया जाता है और फिर पॉलिश किया जाता है, ताकि वे चमकदार और उपयोग के लिए तैयार हों।
सुखाना और पॉलिश करना
सावन के बुधवार को जल और केसर मिलाकर रुद्राभिषेक करें। यह उपाय जीवन की नकारात्मकता को दूर करता है।
व्रत के लिए शुद्ध
साबूदाना टैपिओका जड़ से बनकर व्रत का पवित्र भोजन बनता है। इसकी प्रक्रिया प्रकृति और मेहनत का सुंदर मिश्रण है।
व्रत का पवित्र भोजन
