By Shubhangi Gupta
PUBLISHED Nov 11, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Food

इडली-ढोकला के अलावा ट्राई करें ये स्टीम्ड डिशेज!

भाप में खाना पकाना स्वास्थ्यवर्धक होता है। इडली और ढोकला भारतीय रसोई के प्रसिद्ध स्टीम्ड स्नैक्स हैं, इनके अलावा भी कई व्यंजन हैं।

स्टीम्ड स्नैक्स

पात्रा: अरबी के पत्तों को मसाले और बेसन के साथ लपेटकर स्टीम किया जाता है।

1

मोदक: महाराष्ट्र का प्रसिद्ध मिठाई, चावल के आटे में गुड़ और नारियल भरकर बनता है।

2

पुत्तु: केरल का नाश्ता, चावल के आटे और कदली के मिश्रण को बांस के डंडों में पकाते हैं।

3

मोमोज: सिक्किम का फेमस स्नैक, सब्जियों या पनीर या फिर चिकन के भरावन के साथ आटे की पोटली बनाकर पकाते हैं।

4

Video: Pexels

खांडवी: गुजराती व्यंजन जो बेसन और दही से बनता है और स्टीम करके तैयार किया जाता है।

5

स्टीम्ड वेजिटेबल बास्केट: ताजे सब्जियों को स्टीम करके एक स्वास्थ्यवर्धक स्नैक बनाया जा सकता है।

6

भापा पिठा: बंगाल की मिठाई, चावल के आटे और नारियल के मिश्रण को भाप में पकाते हैं।

7

अमरूद मीठा है या नहीं, बिना खाए कैसे पता करें

 Click Here