By Mohit
PUBLISHED Dec 22, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Cricket

पिता बना ये स्टार इंडियन क्रिकेटर

भारतीय क्रिकेटर शार्दुल ठाकुर पिता बन गए हैं। वाइफ मिताली ने एक बेटे को जन्म दिया है।

बेटे को जन्म

Source: Insta

कपल ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर कर फैन्स को ये खुशखबरी दी है।

खुशखबरी दी

Source: Insta

पोस्ट में शार्दुल ने लिखा 'माता-पिता के दिल में छिपा हुआ, खामोशी, विश्वास और अनंत प्यार से सुरक्षित। हमारा छोटा सा राज आ गया है'

कही दिल की बात

Source: Insta

शार्दुल ने पोस्ट में आगे लिखा 'स्वागत है, हमारे प्यारे बेटे। वह सपना जिसे हमने 9 खूबसूरत महीनों तक चुपचाप प्यार से रखा था'

प्यार से रखा

Source: Insta

आपको बता दें कि ये खुशखबरी फैन्स के लिए किसी सरप्राइज से कम नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि कपल ने प्रेग्नेंसी को काफी गुपचुप रखा, साथ ही कोई सार्वजनिक पोस्ट भी नहीं की थी।

सरप्राइज

Source: Insta

शार्दुल ठाकुर ने 27 फरवरी 2023 को मिताली से शादी की थी। मिताली पेशे से एक बेकर हैं।

2023 में शादी की थी

Source: Insta

मिताली अक्सर स्टेडियम पहुंचकर पति और उनकी टीम को जमकर चीयर करते हुए नजर आती रहती हैं।

करती हैं चीयर

Source: Insta

शार्दुल को जब भी फुर्सत मिलती है तो वे वाइफ को अलग-अलग जगहों पर घूमाने-फिराने जरूर ले जाते हैं। मिताली को लाइमलाइट में रहना पसंद नहीं।

फुर्सत के पलों में

Source: Insta

