By Mohit
PUBLISHED Dec 22, 2025
LIVE HINDUSTAN
Cricket
पिता बना ये स्टार इंडियन क्रिकेटर
भारतीय क्रिकेटर
शार्दुल
ठाकुर पिता बन गए हैं।
वाइफ
मिताली
ने एक बेटे को जन्म दिया है।
बेटे को जन्म
Source: Insta
कपल
ने अपने
इंस्टाग्राम
अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर कर
फैन्स
को ये खुशखबरी दी है।
खुशखबरी दी
Source: Insta
पोस्ट में
शार्दुल
ने लिखा
'
माता-पिता के दिल में छिपा हुआ, खामोशी, विश्वास और अनंत प्यार से सुरक्षित। हमारा छोटा सा राज आ गया
है
।
'
कही दिल की बात
Source: Insta
शार्दुल
ने पोस्ट में आगे लिखा
'
स्वागत है, हमारे प्यारे बेटे। वह सपना जिसे हमने 9 खूबसूरत महीनों तक चुपचाप प्यार से रखा
था
।
'
प्यार से रखा
Source: Insta
आपको बता दें कि ये खुशखबरी
फैन्स
के लिए किसी
सरप्राइज
से कम नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि
कपल
ने
प्रेग्नेंसी
को
काफी
गुपचुप रखा, साथ ही कोई सार्वजनिक पोस्ट भी नहीं की थी।
सरप्राइज
Source: Insta
शार्दुल
ठाकुर ने 27
फरवरी
2023
को
मिताली
से
शादी
की
थी।
मिताली
पेशे से एक बेकर हैं।
2023 में शादी की थी
Source: Insta
मिताली
अक्सर
स्टेडियम पहुंचकर पति और उनकी टीम को जमकर
चीयर
करते हुए नजर आती रहती हैं।
करती हैं चीयर
Source: Insta
शार्दुल
को जब भी फुर्सत मिलती है तो वे
वाइफ
को अलग-अलग जगहों पर
घूमाने
-फिराने जरूर ले जाते हैं।
मिताली
को
लाइमलाइट
में रहना पसंद नहीं।
फुर्सत के पलों में
Source: Insta
लाबुशेन
की
वाइफ
बला की खूबसूरत
Click Here