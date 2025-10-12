By Mohit
वन पीस में क्रिकेटर की वाइफ ने ढाया कहर

वेस्टइंडीज के धाकड़ बल्लेबाज निकोलस पूरन खेल के अलावा अक्सर अपनी पर्सनल लाइफ के वजह से भी काफी चर्चा में रहते हैं।

निकोलस पूरन शादीशुदा हैं और एक बेटी के पिता भी हैं। पूरन की वाइफ का नाम कैथरीन मिगुएल है।

कैथरीन मिगुएल सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं और लगातार अपनी फोटोज वीडियोज अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर करती रहती हैं।

कैथरीन मिगुएल ने एकबार फिर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं जिनमें वे ऑफ शोल्डर वन पीस ड्रेस में नजर आ रही हैं।

फैशन ट्रेंड को अच्छे से फॉलो करने वाली कैथरीन मिगुएल ने एकबार फिर साबित कर दिया कि लुक्स के मामले में वे हर किसी को टक्कर देती हैं।

कैथरीन और निकोलस ने करीब 6 साल तक एक दूसरे को डेट करने के बाद शादी की थी।

निकोलस को जब भी क्रिकेट से फुर्सत मिलती है तो वे वाइफ और बेटी को अलग-अलग जगहों पर घूमाने-फिराने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं।

कैथरीन भी अक्सर स्टेडियम पहुंचकर पति और उनकी टीम को जमकर चीयर करते हुए नजर आती रही हैं।

निकोलस पूरन की वाइफ पर हर तरह का आउटफिट बेमिसाल लगता है चाहे वह वन पीस हो या फिर जींस टॉप।

क्रिकेटर की वाइफ फिटनेस के मामले में भी काफी आगे नजर आती हैं। वे खुद को फिट रखने के लिए जिम में कसरत भी करती हैं।

