वन पीस में क्रिकेटर की वाइफ ने ढाया कहर
वेस्टइंडीज के धाकड़ बल्लेबाज निकोलस पूरन खेल के अलावा अक्सर अपनी पर्सनल लाइफ के वजह से भी काफी चर्चा में रहते हैं।
पूरन की वाइफ
निकोलस पूरन शादीशुदा हैं और एक बेटी के पिता भी हैं। पूरन की वाइफ का नाम कैथरीन मिगुएल है।
कैथरीन मिगुएल
कैथरीन मिगुएल सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं और लगातार अपनी फोटोज वीडियोज अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर करती रहती हैं।
करती हैं शेयर
कैथरीन मिगुएल ने एकबार फिर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं जिनमें वे ऑफ शोल्डर वन पीस ड्रेस में नजर आ रही हैं।
ऑफ शोल्डर
फैशन ट्रेंड को अच्छे से फॉलो करने वाली कैथरीन मिगुएल ने एकबार फिर साबित कर दिया कि लुक्स के मामले में वे हर किसी को टक्कर देती हैं।
कर दिया साबित
कैथरीन और निकोलस ने करीब 6 साल तक एक दूसरे को डेट करने के बाद शादी की थी।
6 साल डेटिंग की थी
निकोलस को जब भी क्रिकेट से फुर्सत मिलती है तो वे वाइफ और बेटी को अलग-अलग जगहों पर घूमाने-फिराने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं।
मौका मिलते ही
कैथरीन भी अक्सर स्टेडियम पहुंचकर पति और उनकी टीम को जमकर चीयर करते हुए नजर आती रही हैं।
जमकर चीयर
निकोलस पूरन की वाइफ पर हर तरह का आउटफिट बेमिसाल लगता है चाहे वह वन पीस हो या फिर जींस टॉप।
बेमिसाल लुक
क्रिकेटर की वाइफ फिटनेस के मामले में भी काफी आगे नजर आती हैं। वे खुद को फिट रखने के लिए जिम में कसरत भी करती हैं।
काफी फिट
