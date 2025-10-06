By Mohit
जयसूर्या की वाइफ की 9 खूबसूरत तस्वीरें

श्रीलंकाई क्रिकेटर शेहान जयसूर्या शादीशुदा हैं। जयसूर्या की वाइफ बला की खूबसूरत और ग्लैमरस हैं।

खूबसूरत और ग्लैमरस

Source: Insta

श्रीलंकाई क्रिकेटर की वाइफ का नाम कविशा है। ये कपल एक बच्चे का माता-पिता भी है।

एक बच्चे के माता-पिता

कविशा और शेहान की शादी को पांच साल हो चुके हैं। दोनों का लव बॉन्ड फैन्स को काफी पसंद भी आता है।

लव बॉन्ड

दुनिया की अलग-अलग टी-20 लीग में खेलकर मोटी कमाई करने वाले शेहान वाइफ और बच्चों को लग्जरी लाइफ मुहैया करवाते हैं।

लग्जरी लाइफ

कविशा भी अक्सर स्टेडियम पहुंचकर पति और उनकी टीम को चीयर करते हुए नजर आती रहती हैं।

करती हैं चीयर

कविशा ब्यूटी विद ब्रेन का परफेक्ट उदाहरण मानी जा सकती हैं। कविशा ने साल 2018 में Bsc की पढ़ाई पूरी कर ली थी।

ब्यूटी विद ब्रेन

पढ़ाई के मामले में वे यही नहीं रुकी और फिर साल 2020 में एमबीए की भी पढ़ाई पूरी कर ली थी।

2020 में एमबीए

क्रिकेटर को जब भी फुर्सत मिलती है तो वे वाइफ और बच्चे को अलग-अलग जगहों पर घूमाने-फिराने जरूर ले जाते हैं।

घूमने के शौकीन

कविशा खूबसूरती और फैशन ही नहीं बल्कि फिटनेस के मामले में भी काफी आगे नजर आती हैं। ऐसा हो भी क्यों न वे जिम में जमकर मेहनत जो करती हैं। 

काफी फिट

