PUBLISHED Oct 14, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Cricket

इतनी पढ़ी-लिखी हैं जयसूर्या की वाइफ

श्रीलंकाई क्रिकेटर शेहान जयसूर्या की वाइफ बला की खूबसूरत और ग्लैमरस हैं।

खूबसूरत और ग्लैमरस

श्रीलंकाई क्रिकेटर की वाइफ का नाम कविशा कविंदी है। ये कपल एक बच्चे का माता-पिता भी है।

एक बच्चा

श्रीलंका के लिए 12 वनडे मैच और 18 टी-20 इंटरनेशनल मैच खेलने वाले जयसूर्या लंबे समय से टीम से बाहर चल रहे हैं।

टीम से बाहर

जयसूर्या लीग क्रिकेट खेलते हैं जिसमें अक्सर उनकी वाइफ कविशा भी नजर आती हैं। इस दौरान वे अपने ग्लैमरस अंदाज से सभी का ध्यान जरूर खींच लेती हैं।

ध्यान खींच लेती हैं

जयसूर्या की वाइफ 'ब्यूटी विद ब्रेन' का परफेक्ट उदाहरण मानी जा सकती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वे काफी पढ़ी-लिखी भी हैं।

'ब्यूटी विद ब्रेन'

कविशा के इंस्टाग्राम अकाउंट के बॉयो के मुताबिक उन्होंने साल 2018 में Bsc की पढ़ाई कर ली थी।

2018 में Bsc 

पढ़ाई के मामले में वे यही नहीं रुकीं। कविशा ने इसके बाद साल 2020 में मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (MBA) की भी पढ़ाई पूरी कर ली थी।

2020 में MBA

आपको बता दें कि कविशा और शेहान जयसूर्या ने 23 सितंबर 2020 को अमेरिका के न्यूयॉर्क में शादी कर ली थी।

2020 में ही शादी

इस कपल का एक बेटा है। आपको बता दें कि कविशा श्रीलंकाई अभिनेत्री दिलानी अबेवर्धना की बेटी हैं।

अभिनेत्री की बेटी

कविशा के इंस्टाग्राम अकाउंट पर नजर डालने पर पता चलता है कि उन्हें घूमना-फिरना और पार्टी करना काफी पसंद है।

पार्टी लवर

