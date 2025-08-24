By Mohit
PUBLISHED Aug 24, 2025
LIVE HINDUSTAN
Cricket
चंडीमल की वाइफ संग 10 रोमांटिक तस्वीरें
श्रीलंकाई क्रिकेटर दिनेश चंडीमल शादीशुदा हैं। चंडीमल की वाइफ बला की खूबसूरत और ग्लैमरस हैं।
खूबसूरत और ग्लैमरस
Source: Insta
वे अक्सर वाइफ संग बिताए रोमांटिक लम्हों को फैन्स के साथ शेयर करते हैं जिनमें दोनों का लव बॉन्ड साफ नजर आता है।
लव बॉन्ड
Source: Insta
इस कपल की शादी 1 मई, 2015 को हुई है। शादी से पहले कपल ने लंबे समय तक एक-दूसरे को डेट किया था।
2015 में शादी
Source: Insta
क्रिकेटर की वाइफ का नाम इसिका जयासेकरा है। इसिका सही मायनों में किसी अप्सरा से कम नहीं।
इसिका जयासेकरा
Source: Insta
आज यानी 24 अगस्त को इसिका का जन्मदिन है। इस खास मौके पर चंडीमल ने वाइफ संग ये तस्वीर शेयर की है।
आज है जन्मदिन
Source: Insta
इसिका एक बच्चे की मां हैं मगर फिटनेस के मामले में हर किसी को टक्कर देती नजर आती हैं।
देती हैं टक्कर
Source: Insta
फैशन ट्रेंड को अच्छे से फॉलो करना जानती हैं इसलिए उनपर हर तरह का आउटफिट बेमिसाल लगता है। वहीं चंडीमल श्रीलंका के स्टाइलिश क्रिकेटर में से एक हैं।
बेमिसाल लगता है
Source: Insta
दिनेश चंडीमल को क्रिकेट से जब भी फुर्सत मिलती है तो वे वाइफ को अलग-अलग जगहों पर घूमाने-फिराने जरूर ले जाते हैं।
फुर्सत मिलते ही
Source: Insta
वहीं इसिका को जब भी मौका मिलता है तो वे पति और उनकी टीम को चीयर करने के लिए स्टेडियम जाती रहती हैं।
करती हैं चीयर
Source: Insta
एजुकेशन के मामले में भी इसिका काफी आगे हैं। इसिका ने बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई की हुई है।
काफी पढ़ी-लिखी
Source: Insta
रिंकू सिंह और सांसद प्रिया सरोज की लव स्टोरी
Click Here