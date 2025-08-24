By Mohit
चंडीमल की वाइफ संग 10 रोमांटिक तस्वीरें

श्रीलंकाई क्रिकेटर दिनेश चंडीमल शादीशुदा हैं। चंडीमल की वाइफ बला की खूबसूरत और ग्लैमरस हैं।

खूबसूरत और ग्लैमरस

Source: Insta

वे अक्सर वाइफ संग बिताए रोमांटिक लम्हों को फैन्स के साथ शेयर करते हैं जिनमें दोनों का लव बॉन्ड साफ नजर आता है।

लव बॉन्ड

Source: Insta

इस कपल की शादी 1 मई, 2015 को हुई है। शादी से पहले कपल ने लंबे समय तक एक-दूसरे को डेट किया था।

2015 में शादी

Source: Insta

क्रिकेटर की वाइफ का नाम इसिका जयासेकरा है। इसिका सही मायनों में किसी अप्सरा से कम नहीं।

इसिका जयासेकरा

Source: Insta

आज यानी 24 अगस्त को इसिका का जन्मदिन है। इस खास मौके पर चंडीमल ने वाइफ संग ये तस्वीर शेयर की है।

आज है जन्मदिन

Source: Insta

इसिका एक बच्चे की मां हैं मगर फिटनेस के मामले में हर किसी को टक्कर देती नजर आती हैं।

देती हैं टक्कर

Source: Insta

फैशन ट्रेंड को अच्छे से फॉलो करना जानती हैं इसलिए उनपर हर तरह का आउटफिट बेमिसाल लगता है। वहीं चंडीमल श्रीलंका के स्टाइलिश क्रिकेटर में से एक हैं।

बेमिसाल लगता है

Source: Insta

दिनेश चंडीमल को क्रिकेट से जब भी फुर्सत मिलती है तो वे वाइफ को अलग-अलग जगहों पर घूमाने-फिराने जरूर ले जाते हैं।

फुर्सत मिलते ही

Source: Insta

वहीं इसिका को जब भी मौका मिलता है तो वे पति और उनकी टीम को चीयर करने के लिए स्टेडियम जाती रहती हैं।

करती हैं चीयर

Source: Insta

एजुकेशन के मामले में भी इसिका काफी आगे हैं। इसिका ने बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई की हुई है।

काफी पढ़ी-लिखी

Source: Insta

