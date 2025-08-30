By Mohit
ODI में हैट्रिक लेने वाले श्रीलंकाई बॉलर
वनडे इंटरनेशनल में हैट्रिक लेने वाले श्रीलंकाई बॉलर कौन-कौन हैं आइए आज इसपर नजर डाल लेते हैं।
आइए जानते हैं
श्रीलंका के पूर्व दिग्गज फास्ट बॉलर चमिंडा वास ने वनडे में दो बार बार हैट्रिक ली। 2001 में जिम्बाब्वे तो 2003 में बांग्लादेश के खिलाफ ये कारनामा किया था।
चमिंडा वास
Photo: ICC
श्रीलंका के पूर्व तेज गेंदबाज लसिथ मलिंगा ने तीन बार वनडे में हैट्रिक ली है। 2007 में साउथ अफ्रीका, 2011 में केन्या तो 2011 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ये उपलब्धि हासिल की थी।
लसिथ मलिंगा
Photo: ICC
फरवीज महारूफ ने भी 2010 में इंडिया के खिलाफ हैट्रिक अपने नाम की थी।
फरवीज महारूफ
Photo: ICC
ऑलराउंडर थिसारा परेरा ने 2012 में पाकिस्तान के खिलाफ हैट्रिक ली थी।
थिसारा परेरा
Photo: ICC
स्टार ऑलराउंडर वानिंदु हसरंगा ने 2017 में जिम्बाब्वे के खिलाफ हैट्रिक ली थी।
वानिंदु हसरंगा
Photo: ICC
शेहान मदुशंका ने 2018 में बांग्लादेश के खिलाफ हैट्रिक अपने नाम की थी।
शेहान मदुशंका
Photo: ICC
स्पिनर महीश तीक्षणा ने 2025 में न्यूजीलैंड के खिलाफ हैट्रिक ली थी।
महीश तीक्षणा
Photo: ICC
दिलशान मदुशंका ने जिम्बाब्वे के खिलाफ 2025 में हैट्रिक ली थी।
दिलशान मदुशंका
Photo: ICC
