फैशन डिजाइनर है दासुन शनाका की वाइफ

श्रीलंकाई क्रिकेटर दासुन शनाका की वाइफ चेवंथी परेरा काफी खूबसूरत और ग्लैमरस हैं।

खूबसूरत और ग्लैमरस

Source: Insta

दासुन की वाइफ अक्सर स्टेडियम पहुंचकर पति और उनकी टीम को जमकर चीयर करते हुए नजर आती रहती हैं।

जमकर चीयर

Source: Insta

पेशे की बात करें तो चेवंथी परेरा फैशन डिजाइनर हैं और एक फैशन ब्रांड की फाउंडर हैं।

क्या करती हैं?

Source: Insta

कपल ने लंबे समय तक डेटिंग के बाद साल 2020 में शादी कर ली थी।

डेटिंग के बाद ही

Source: Insta

कपल का एक बेटा भी है। एक बच्चे की मां होने के बावजूद चेवंथी की फिटनेस देखते ही बनती है।

काफी फिट

Source: Insta

चेवंथी लाइमलाइट से दूर ही रहना पसंद करती हैं। चेवंथी का इंस्टाग्राम पर अकाउंट तो है मगर उन्होंने इसे प्राइवेट किया हुआ है।

लाइमलाइट से दूर

Source: Insta

चेवंथी के फैशन की बात करें तो वे फैशन ट्रेंड को अच्छे से फॉलो करना जानती हैं। उनपर हर तरह का आउटफिट बेमिसाल लगता है।

हर लुक बेमिसाल

Source: Insta

दासुन को क्रिकेट से जब भी फुर्सत मिलती है तो वे वाइफ और बच्चे संग अलग-अलग जगहों पर घूमने-फिरने निकल पड़ते हैं।

फुर्सत मिलते ही

Source: Insta

क्रिकेटर अक्सर वाइफ संग रोमांटिक तस्वीरें शेयर करता है जिसमें दोनों का स्पेशल बॉन्ड साफ नजर भी आता है।

स्पेशल बॉन्ड

Source: Insta

