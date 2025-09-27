By Mohit
PUBLISHED Sep 27, 2025
फैशन डिजाइनर है दासुन शनाका की वाइफ
श्रीलंकाई
क्रिकेटर
दासुन
शनाका
की
वाइफ
चेवंथी
परेरा
काफी खूबसूरत और
ग्लैमरस
हैं।
खूबसूरत और
ग्लैमरस
Source: Insta
दासुन
की
वाइफ
अक्सर
स्टेडियम पहुंचकर पति और उनकी टीम को जमकर
चीयर
करते हुए नजर आती रहती हैं।
जमकर चीयर
Source: Insta
पेशे की बात करें तो
चेवंथी
परेरा
फैशन
डिजाइनर
हैं और एक
फैशन
ब्रांड
की
फाउंडर
हैं।
क्या करती हैं?
Source: Insta
कपल
ने लंबे समय तक
डेटिंग
के बाद साल 2020 में शादी कर ली थी।
डेटिंग के बाद ही
Source: Insta
कपल का एक बेटा भी है। एक बच्चे की मां होने के बावजूद चेवंथी की फिटनेस देखते ही बनती है।
काफी फिट
Source: Insta
चेवंथी
लाइमलाइट
से दूर ही रहना पसंद करती हैं।
चेवंथी
का
इंस्टाग्राम
पर अकाउंट तो है मगर उन्होंने इसे प्राइवेट किया हुआ है।
लाइमलाइट
से दूर
Source: Insta
चेवंथी
के
फैशन
की बात करें तो वे
फैशन
ट्रेंड
को अच्छे से
फॉलो
करना जानती हैं। उनपर हर तरह का
आउटफिट
बेमिसाल लगता है।
हर लुक बेमिसाल
Source: Insta
दासुन
को क्रिकेट से जब भी फुर्सत मिलती है तो वे
वाइफ
और बच्चे संग अलग-अलग जगहों पर घूमने-फिरने निकल पड़ते हैं।
फुर्सत मिलते ही
Source: Insta
क्रिकेटर
अक्सर
वाइफ
संग
रोमांटिक
तस्वीरें शेयर करता है जिसमें दोनों का
स्पेशल
बॉन्ड
साफ नजर भी आता है।
स्पेशल बॉन्ड
Source: Insta
T20I
में सबसे अधिक 3 विकेट हॉल लेने वाले इंडियन
