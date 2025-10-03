By Navaneet Rathaur
PUBLISHED Oct 3, 2025
तुलसी जी की सूखी लकड़ी को दीया में डालकर जलाने से क्या होता है?
तुलसी जी को विष्णु और लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है। उनकी सूखी लकड़ी भी शुद्धता और आध्यात्मिक ऊर्जा का स्रोत है।
तुलसी जी
तुलसी जी की सूखी लकड़ी को दीया में डालकर जलाने का विधान है। आइए जानते हैं ऐसा करने से क्या होता है?
तुलसी की सूखी लकड़ी
तुलसी की सूखी लकड़ी का दीया जलाने से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। सकारात्मकता का संचार होता है, जीवन में शांति आती है।
नकारात्मक ऊर्जा का नाश
इस उपाय से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। घर में धन-धान्य की कमी न रहे, आर्थिक स्थिति मजबूत होती है।
लक्ष्मी जी की कृपा
दीया में तुलसी लकड़ी जलाने से परिवार के सदस्यों को रोगों से छुटकारा मिलता है। स्वास्थ्य अच्छा रहता है, विष्णु जी की कृपा प्राप्त होती है।
रोगों से मुक्ति
यह उपाय वैवाहिक जीवन को मजबूत बनाता है। दांपत्य जीवन में प्रेम और समृद्धि बढ़ती है, कलह दूर होता है।
वैवाहिक सुख
तुलसी दीया जलाने से बुरी नजर और नकारात्मक प्रभाव दूर होते हैं। परिवार सुरक्षित रहता है, शत्रुता का अंत होता है।
बुरी नजर से सुरक्षा
दीया में तुलसी लकड़ी जलाने से कुंडली के ग्रह दोष दूर होते हैं। कार्यों में सफलता मिलती है, जीवन में तरक्की के द्वार खुलते हैं।
ग्रह दोष निवारण
शाम को विष्णु जी के सामने 7 सूखी तुलसी लकड़ियां इकट्ठी करें, सूत से बांधें, घी में डुबोकर इसे दीया में जलाएं।
पूजा विधि
यह जानकारी सिर्फ मान्याताओं, धर्मग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ से सलाह लें।
नोट
