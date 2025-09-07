By Mohit
टेक्नो Pova Slim 5G के स्पेसिफिकेशन
टेक्नो (TECNO) ने बेहद ही स्लिम स्मार्टफोन Pova Slim 5G लॉन्च किया है। पोवा सीरीज के इस फोन के स्पेसिफिकेशन क्या हैं आइए जानते हैं।
न्यू लॉन्च
स्मार्टफोन के 8GB रैम और 128GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 19,999 रुपये है।
कीमत इतनी
डिस्प्ले की बात करें तो कंपनी ने 6.78 इंच का 1.5K कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले दी है।
एमोलेड डिस्प्ले
डिस्प्ले की पीक ब्राइटनेस 4500 निट्स है तो रेजोल्यूशन 1216x2640p है।
रेजोल्यूशन इतना
कंपनी का दावा है कि ये दुनिया का सबसे स्लिम कर्व डिस्प्ले वाला फोन है। ये फोन 5.95mm पतला है।
इतना पतला
कैमरा सेटअप की बात करें तो डुअल कैमरा दिया गया है। 50MP का प्राइमरी तो सेकेंडरी कैमरा 2MP का है। वहीं सेल्फी के लिए फोन में 13MP कैमरा है।
कैमरा सेटअप
Pova Slim 5G स्मार्टफोन का वजन 156 ग्राम है। फोन में मीडियाटेक 6400 प्रोसेसर दिया गया है।
प्रोसेसर
स्मार्टफोन में 5,160mAh बैटरी है तो 45W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है।
बैटरी और चार्जिंग
स्मार्टफोन में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i है। ये स्मार्टफोन एंड्रॉयड 15 पर बेस्ड HiOS 15 ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है।
ऑपरेटिंग सिस्टम
IP64 रेटिंग दी गई है, ऐसे में पानी की बूंदों और धूल-मिट्टी से काफी हद तक बचाव होगा।
IP64 रेटिंग
