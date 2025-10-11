By Mohit
PUBLISHED Oct 11, 2025
LIVE HINDUSTAN
Tech
सैमसंग गैलेक्सी M17 के स्पेसिफिकेशन
सैमसंग ने इंडियन मार्केट में M-सीरीज में नया स्मार्टफोन गैलेक्सी M17 लॉन्च किया है। आइए इसके स्पेसिफिकेशन पर एक नजर डाल लेते हैं।
स्पेसिफिकेशन
Photo: Samsung
स्मार्टफोन में 6.7 इंच की सुपर एमोलेड फुल HD+ डिस्प्ले दी गई है जिसका रिफ्रेश रेट 90Hz है।
डिस्प्ले
Photo: Samsung
खास बात ये है कि स्क्रीन को गोरिल्ला ग्लास विक्टस की सिक्योरिटी दी गई है।
गोरिल्ला ग्लास
Photo: Samsung
स्मार्टफोन में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है। प्राइमरी कैमरा 50 मेगापिक्सल का है तो वहीं सेल्फी कैमरा 13MP है।
कैमरा
Photo: Samsung
5nm एग्जीनोस 1330 चिपसेट से लैस स्मार्टफोन में 5000mAh की बैटरी दी गई है जिसपर 25W फास्ट वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट है।
बैटरी
Photo: Samsung
एंड्रॉइड 15 पर बेस्ड वन UI ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन करने वाले गैलेक्सी M17 में कई एडवांस AI फीचर्स भी हैं।
ऑपरेटिंग सिस्टम
स्मार्टफोन के शुरुआती 4GB रैम + 128GB वेरिएंट की कीमत 12,499 रुपये है।
शुरुआती कीमत
वहीं 6GB रैम + 128GB वेरिएंट की कीमत 13,999 रुपये तो 8GB रैम + 128GB वेरिएंट की कीमत 15,499 रुपये है।
6GB और 8GB
डिवाइस के साथ 6 साल तक सिक्योरिटी और OS अपडेट मिलेगा। फोन की सेल 13 अक्टूबर से शुरू होगी, जिसे ई-कॉमर्स प्लेटफार्म अमेजन से खरीद सकते हैं।
OS अपडेट
Video: Fauxles/Pexels
200MP कैमरा Vivo का नया फोन, कीमत इतनी
Click Here