By Mohit
PUBLISHED Oct 11, 2025

 Tech

सैमसंग गैलेक्सी M17 के स्पेसिफिकेशन

सैमसंग ने इंडियन मार्केट में M-सीरीज में नया स्मार्टफोन गैलेक्सी M17 लॉन्च किया है। आइए इसके स्पेसिफिकेशन पर एक नजर डाल लेते हैं।

स्पेसिफिकेशन

Photo: Samsung

स्मार्टफोन में 6.7 इंच की सुपर एमोलेड फुल HD+ डिस्प्ले दी गई है जिसका रिफ्रेश रेट 90Hz है।

डिस्प्ले

Photo: Samsung

खास बात ये है कि स्क्रीन को गोरिल्ला ग्लास विक्टस की सिक्योरिटी दी गई है।

गोरिल्ला ग्लास

Photo: Samsung

स्मार्टफोन में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है। प्राइमरी कैमरा 50  मेगापिक्सल का है तो वहीं सेल्फी कैमरा 13MP है।

कैमरा

Photo: Samsung

5nm एग्जीनोस 1330 चिपसेट से लैस स्मार्टफोन में 5000mAh की बैटरी दी गई है जिसपर 25W फास्ट वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट है।

बैटरी

Photo: Samsung

एंड्रॉइड 15 पर बेस्ड वन UI ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन करने वाले गैलेक्सी M17 में कई एडवांस AI फीचर्स भी हैं।

ऑपरेटिंग सिस्टम

स्मार्टफोन के शुरुआती 4GB रैम + 128GB वेरिएंट की कीमत 12,499 रुपये है।

शुरुआती कीमत

वहीं 6GB रैम + 128GB वेरिएंट की कीमत 13,999 रुपये तो 8GB रैम + 128GB वेरिएंट की कीमत 15,499 रुपये है।

6GB और 8GB

डिवाइस के साथ 6 साल तक सिक्योरिटी और OS अपडेट मिलेगा। फोन की सेल 13 अक्टूबर से शुरू होगी, जिसे ई-कॉमर्स प्लेटफार्म अमेजन से खरीद सकते हैं।

OS अपडेट

Video: Fauxles/Pexels

