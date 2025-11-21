By Mohit
PUBLISHED Nov 21, 2025
LIVE HINDUSTAN
Tech
रियलमी GT8 प्रो फोन के स्पेसिफिकेशन
रियलमी GT8 प्रो भारत में लॉन्च हो चुका है। आइए स्पेसिफिकेशन पर एक नजर डाल लेते हैं।
स्पेसिफिकेशन
Photo: Realme
स्मार्टफोन में क्वालकॉम का लेटेस्ट 3nm ऑक्टा कोर स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 चिपसेट दिया गया है।
चिपसेट
Photo: Realme
दो स्टोरेज वेरिएंट में लॉन्च हुए स्मार्टफोन की शुरुआती कीमत 72,999 रुपये है।
शुरुआती कीमत
Photo: Realme
रियलमी GT8 प्रो में 200MP टेलीफोटो कैमरा और 7000mAh बैटरी दी गई है।
बैटरी
Photo: Realme
फोन को चार्ज करने के लिए 120W सुपरवूक और 50W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट है।
चार्जिंग
Photo: Realme
स्मार्टफोन के बेस वेरिएंट में 12 जीबी रैम और 256 जीबी स्टोरेज दी गई है।
स्टोरेज
Photo: Realme
रियलमी GT8 प्रो में सिमेट्रिक मास्टर एकॉस्टिक स्पीकर्स वहीं फोन की परफॉर्मेंस को सुपरफास्ट करने के लिए GT बूस्ट 3.0 तकनीक भी है।
एकॉस्टिक स्पीकर्स
Photo: Realme
स्मार्टफोन IP69 रेटिंग से लैस है। ऐसे में पानी और धूल से काफी बचाव होता है।
IP69 रेटिंग
Photo: Realme
रियलमी GT8 प्रो का वजन करीब 214 ग्राम है तो वहीं 2K रिजॉल्यूशन वाली 6.79 इंच डिस्प्ले दी गई है।
डिस्प्ले
Photo: Realme
अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर से लैस स्मार्टफोन 7000mm² वैपर कूलिंग सिस्टम से लैस है।
कूलिंग सिस्टम
Photo: Realme
