By Mohit
PUBLISHED Nov 21, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Tech

रियलमी GT8 प्रो फोन के स्पेसिफिकेशन

रियलमी GT8 प्रो भारत में लॉन्च हो चुका है। आइए स्पेसिफिकेशन पर एक नजर डाल लेते हैं।

स्पेसिफिकेशन

Photo: Realme

स्मार्टफोन में क्वालकॉम का लेटेस्ट 3nm ऑक्टा कोर स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 चिपसेट दिया गया है।

चिपसेट

Photo: Realme

दो स्टोरेज वेरिएंट में लॉन्च हुए स्मार्टफोन की शुरुआती कीमत 72,999 रुपये है।

शुरुआती कीमत

Photo: Realme

रियलमी GT8 प्रो में 200MP टेलीफोटो कैमरा और 7000mAh बैटरी दी गई है।

बैटरी

Photo: Realme

फोन को चार्ज करने के लिए 120W सुपरवूक और 50W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट है।

चार्जिंग

Photo: Realme

स्मार्टफोन के बेस वेरिएंट में 12 जीबी रैम और 256 जीबी स्टोरेज दी गई है।

स्टोरेज

Photo: Realme

रियलमी GT8 प्रो में सिमेट्रिक मास्टर एकॉस्टिक स्पीकर्स वहीं फोन की परफॉर्मेंस को सुपरफास्ट करने के लिए GT बूस्ट 3.0 तकनीक भी है।

एकॉस्टिक स्पीकर्स

Photo: Realme

स्मार्टफोन IP69 रेटिंग से लैस है। ऐसे में पानी और धूल से काफी बचाव होता है।

IP69 रेटिंग

Photo: Realme

रियलमी GT8 प्रो का वजन करीब 214 ग्राम है तो वहीं 2K रिजॉल्यूशन वाली 6.79 इंच डिस्प्ले दी गई है।

डिस्प्ले

Photo: Realme

अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर से लैस स्मार्टफोन 7000mm² वैपर कूलिंग सिस्टम से लैस है।

कूलिंग सिस्टम

Photo: Realme

