रियलमी बजट फोन C85 के स्पेसिफिकेशन
रियलमी का बजट स्मार्टफोन C85 इंडियन मार्केट में लॉन्च हो चुका है। आइए स्पेसिफिकेशन पर एक नजर डाल लेते हैं।
हो चुका लॉन्च
स्मार्टफोन में 7000 mAh की बैटरी दी गई है। 15,499 रुपये कीमत वाले स्मार्टफोन में 4GB रैम और 128GB स्टोरेज दी गई है।
बैटरी
वहीं 16,999 रुपये कीमत वाले फोन में 6GB रैम और 128GB स्टोरेज दी गई है।
टॉप वेरिएंट
दो वेरिएंट में लॉन्च हुए C85 में 144Hz रिफ्रेश रेट वाली 6.8 इंच की HD+ डिस्प्ले दी गई है।
डिस्प्ले
रियलमी ने अपने इस स्मार्टफोन में मीडियाटेक डाइमेंसिटी 6300 ऑक्टा-कोर प्रोसेसर दिया है।
प्रोसेसर
स्मार्टफोन का वजन 215 ग्राम है। ये फोन 8.38mm मोटा है। वहीं लंबाई 166.07mm तो चौड़ाई 77.93mm है।
डायमेंशन
स्मार्टफोन में IP66, IP68, IP69 और IP69K रेटिंग है जिससे काफी हद तक धूल और पानी से बचाव होगा।
पानी से बचाव
44वॉट फास्ट चार्जिंग तकनीक से लैस है। इसमें 6.5W रिवर्स चार्जिंग सपोर्ट भी है।
रिवर्स चार्जिंग
बजट स्मार्टफोन C85 में डुअल रियर कैमरा दिया गया है। प्राइमरी कैमरा 50 मेगापिक्सल का है तो सेल्फी कैमरा 8 मेगापिक्सल का है।
कैमरा
