आईफोन 17 प्रो मैक्स के स्पेसिफिकेशन

एपल ने 9 सितंबर को आईफोन 17 सीरीज लॉन्च की है। टॉप वेरिएंट आईफोन 17 प्रो मैक्स के स्पेसिफिकेशन क्या हैं आइए जान लेते हैं।

आइए जान लेते हैं

Photo: Apple

स्मार्टफोन में 6.9 इंच की सुपर रेटिना XDR डिस्प्ले दी गई है। सेरामिक शील्ड 2 प्रोटेक्शन दी गई है।

डिस्प्ले

Photo: Apple

डिस्प्ले का रेजोल्यूशन 2868x1320 पिक्सल और रिफ्रेश रेट 120Hz प्रो-मोशन है।

रेजोल्यूशन रिफ्रेश रेट

Photo: Apple

रियर में ट्रिपल कैमरा सेटअप है जिसमें सभी कैमरे 48MP हैं। वहीं सेल्फी के लिए स्मार्टफोन में 18MP कैमरा दिया गया है।

कैमरा सेटअप

Photo: Apple

आईफोन 17 प्रो मैक्स में iOS 26 और A19 प्रो चिप विद 6-कोर GPU प्रोसेसर दिया गया है।

चिप सेट और प्रोसेसर

Photo: Apple

कंपनी ने ये स्मार्टफोन चार स्टोरेज वेरिएंट में लॉन्च किया है। खास बात ये है कि प्रो मैक्स में पहली बार 2TB तक स्टोरेज दी गई है।

पहली बार

Photo: Apple

स्मार्टफोन IP68 रेटिंग से लैस है यानी वॉटरप्रूफ है। वहीं धूल-मिट्टी से भी बचाव होगा।

IP68 रेटिंग

Photo: Apple

स्मार्टफोन मे लिथियम ऑयन बैटरी दी गई है। कंपनी का दावा है कि फास्ट चार्जर (40W) से बैटरी 20 मिनट में 50 फीसदी तक चार्ज हो जाएगी।

कंपनी का दावा

Photo: Apple

आईफोन 17 प्रो मैक्स में कैमरा कंट्रोल बटन और एक्शन बटन भी दिया गया है।

कंट्रोल एक्शन बटन

Photo: Apple

256GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 1,49,000 रुपये तो 512GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 1,69,000 रुपये है।

कीमत

Photo: Apple

वहीं 1TB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत कंपनी ने 1,89,000 रुपये तो 2TB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 2,29,900 रुपये रखी है।

2TB की कीमत

Photo: Apple

