By Mohit
PUBLISHED Sep 14, 2025
LIVE HINDUSTAN
Tech
आईफोन 17 प्रो मैक्स के स्पेसिफिकेशन
एपल
ने 9 सितंबर को
आईफोन
17
सीरीज
लॉन्च
की है।
टॉप
वेरिएंट
आईफोन
17 प्रो
मैक्स
के
स्पेसिफिकेशन
क्या हैं आइए जान लेते हैं।
आइए जान लेते हैं
Photo: Apple
स्मार्टफोन
में 6.9 इंच की
सुपर
रेटिना
XDR
डिस्प्ले दी गई है।
सेरामिक
शील्ड
2
प्रोटेक्शन
दी गई है।
डिस्प्ले
Photo: Apple
डिस्प्ले का
रेजोल्यूशन
2868
x1320
पिक्सल
और
रिफ्रेश
रेट
120
Hz
प्रो-
मोशन
है।
रेजोल्यूशन
रिफ्रेश
रेट
Photo: Apple
रियर
में
ट्रिपल
कैमरा
सेटअप
है जिसमें सभी कैमरे 48
MP
हैं। वहीं
सेल्फी
के लिए
स्मार्टफोन
में 18
MP
कैमरा दिया गया है।
कैमरा सेटअप
Photo: Apple
आईफोन
17 प्रो
मैक्स
में
iOS 26
और
A19
प्रो
चिप
विद
6-कोर
GPU
प्रोसेसर
दिया गया है।
चिप सेट और
प्रोसेसर
Photo: Apple
कंपनी ने ये
स्मार्टफोन
चार
स्टोरेज
वेरिएंट
में
लॉन्च
किया है। खास बात ये है कि प्रो
मैक्स
में पहली बार 2
T
B
तक
स्टोरेज
दी गई है।
पहली बार
Photo: Apple
स्मार्टफोन
IP68
रेटिंग
से लैस है यानी
वॉटरप्रूफ
है। वहीं धूल-मिट्टी से भी बचाव होगा।
IP68
रेटिंग
Photo: Apple
स्मार्टफोन
मे
लिथियम
ऑयन
बैटरी
दी गई है। कंपनी का दावा है कि
फास्ट
चार्जर
(40
W
) से
बैटरी
20 मिनट में 50 फीसदी तक चार्ज हो जाएगी।
कंपनी का दावा
Photo: Apple
आईफोन
17 प्रो
मैक्स
में
कैमरा
कंट्रोल
बटन और
एक्शन
बटन भी दिया गया है।
कंट्रोल एक्शन बटन
Photo: Apple
256
GB
स्टोरेज
वेरिएंट
की कीमत 1,49,000 रुपये तो 512
GB
स्टोरेज
वेरिएंट
की
कीमत
1,69,000 रुपये है।
कीमत
Photo: Apple
वहीं 1
TB
स्टोरेज
वेरिएंट
की कीमत कंपनी ने 1,89,000 रुपये तो 2
TB
स्टोरेज
वेरिएंट
की कीमत 2,29,900 रुपये रखी है।
2
TB की
कीमत
Photo: Apple
