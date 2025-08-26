By Mohit
PUBLISHED Aug 26, 2025
अंतरक्षि यात्रा इन वजहों से है रिस्की!
अंतरिक्ष यात्रा करने से पहले अंतरिक्ष यात्रियों को विशेष ट्रेनिंग दी जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि अंतरिक्ष और धरती में काफी अंतर है।
विशेष ट्रेनिंग
ट्रेनिंग इस वजह से दी जाती है क्योंकि ये साहसिक और जोखिम भर अभियान होता है। आज हम आपको अंतरिक्ष यात्रा क्यों रिस्की मानी जाती है इसकी जानकारी दे रहे हैं।
आइए जानते हैं
अंतरिक्ष में रहने पर एस्ट्रोनॉट को स्पेस रेडिएशन का सामना करना पड़ता है।
रेडिएशन
पृथ्वी का वायुमंडल मानव शरीर को रेडिएशन से बचाता है मगर अंतरिक्ष में इसका अभाव रहता है। ऐसे में दिल की बीमारी या फिर कैंसर का खतरा होता है।
अभाव रहता है
अंतरिक्ष में लंबा वक्त गुजारने पर मानव शरीर कमजोर होने लगता है। हड्डियां कमजोर हो जाती हैं तो मांसपेशियां भी कमजोर पड़ने लगती है।
कमजोर शरीर
अंतरिक्ष में ताजा खाने और पानी की कोई व्यवस्था नहीं होती। ऐसे में एस्ट्रोनॉट को धरती से ले जाए गए पैक्ड फूड और पानी पर निर्भर रहना पड़ता है। यही नहीं निर्धारित अमाउंट में ही खाना-पीना होता है।
खान-पान
अंतरक्षि में पृथ्वी की तरह दिन-रात नहीं होती है। ऐसे में एस्ट्रोनॉट की नींद पर भी नकारात्मक असर पड़ता है।
नींद पर असर
जैसा की हमने आपको बताया कि पृथ्वी और अंतरिक्ष के वातावरण में काफी अंतर है। ऐसे में मानव शरीर के पाचन तंत्र पर भी काफी प्रभाव पड़ता है।
पाचन तंत्र
जाहिर है कि अंतरिक्ष में एस्ट्रोनॉट को इन तमाम चुनौतियों से गुजरना पड़ता है। वहीं लंबे मिशन के दौरान मेंटल हेल्थ पर भी बुरा प्रभाव पड़ना लाजिमी है।
मेंटल हेल्थ
