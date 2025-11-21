By Mohit
सबसे ज्यादा टेस्ट छक्के वाले 8 अफ्रीकी

साउथ अफ्रीका के लिए टेस्ट फार्मैट में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने वाले टॉप-8 बल्लेबाज कौन-कौन हैं आइए जान लेते हैं।

आइए जानते हैं

लिस्ट में पहले स्थान पर पूर्व ऑलराउंडर जैक कैलिस हैं जिन्होंने 165 मैच में 96 छक्के जड़े।

जैक कैलिस

Photo: ICC/FB

लिस्ट में दूसरे स्थान पर एबी डिविलियर्स हैं जिन्होंने 114 टेस्ट मैच में 64 छक्के जड़े।

डिविलियर्स

Photo: ICC/FB

हर्शल गिब्स लिस्ट में तीसरे स्थान पर हैं। गिब्स ने 90 टेस्ट मैच में 47 छक्के जड़े।

हर्शल गिब्स

Source: Insta

लिस्ट में डेल स्टेन 93 टेस्ट मैच में 36 छक्कों के साथ चौथे स्थान पर हैं।

डेल स्टेन

Photo: ICC/FB

शॉन पोलाक लिस्ट में पांचवें स्थान पर हैं। पोलाक ने 108 टेस्ट मैच में 35 छक्के जड़े।

शॉन पोलाक

Photo: ICC/FB

क्विंटन डिकॉक लिस्ट में छठे स्थान पर हैं। डिकॉक ने 54 टेस्ट मैच में 33 छक्के जड़े।

क्विंटन डिकॉक

Photo: ICC/FB

लिस्ट में हैंसी क्रोनिए सातवें स्थान पर हैं।  क्रोनिए ने 68 टेस्ट मैच में 33 छक्के जड़े।

हैंसी क्रोनिए

Photo: ICC/FB

लिस्ट में केशव महाराज आठवें स्थान पर हैं। महाराज अबतक 61 टेस्ट मैच में 29 छक्के जड़ चुके हैं।

केशव महाराज

Photo: ICC/FB

