सबसे ज्यादा टेस्ट छक्के वाले 8 अफ्रीकी
साउथ अफ्रीका के लिए टेस्ट फार्मैट में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने वाले टॉप-8 बल्लेबाज कौन-कौन हैं आइए जान लेते हैं।
आइए जानते हैं
लिस्ट में पहले स्थान पर पूर्व ऑलराउंडर जैक कैलिस हैं जिन्होंने 165 मैच में 96 छक्के जड़े।
जैक कैलिस
Photo: ICC/FB
लिस्ट में दूसरे स्थान पर एबी डिविलियर्स हैं जिन्होंने 114 टेस्ट मैच में 64 छक्के जड़े।
डिविलियर्स
Photo: ICC/FB
हर्शल गिब्स लिस्ट में तीसरे स्थान पर हैं। गिब्स ने 90 टेस्ट मैच में 47 छक्के जड़े।
हर्शल गिब्स
Source: Insta
लिस्ट में डेल स्टेन 93 टेस्ट मैच में 36 छक्कों के साथ चौथे स्थान पर हैं।
डेल स्टेन
Photo: ICC/FB
शॉन पोलाक लिस्ट में पांचवें स्थान पर हैं। पोलाक ने 108 टेस्ट मैच में 35 छक्के जड़े।
शॉन पोलाक
Photo: ICC/FB
क्विंटन डिकॉक लिस्ट में छठे स्थान पर हैं। डिकॉक ने 54 टेस्ट मैच में 33 छक्के जड़े।
क्विंटन डिकॉक
Photo: ICC/FB
लिस्ट में हैंसी क्रोनिए सातवें स्थान पर हैं। क्रोनिए ने 68 टेस्ट मैच में 33 छक्के जड़े।
हैंसी क्रोनिए
Photo: ICC/FB
लिस्ट में केशव महाराज आठवें स्थान पर हैं। महाराज अबतक 61 टेस्ट मैच में 29 छक्के जड़ चुके हैं।
केशव महाराज
Photo: ICC/FB
