SA क्रिकेटर जिसकी वाइफ कभी थीं चीयरलीडर

साउथ अफ्रीका के विकेटकीपर बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक खेल के अलावा अक्सर अपनी पर्सनल लाइफ के वजह से भी काफी चर्चा में रहते हैं।
डिकॉक शादीशुदा हैं एक बेटी के पिता भी हैं। क्रिकेटर की वाइफ का नाम साश है। वे बला की खूबसूरत और ग्लैमरस हैं। वे सही मायनों में किसी अप्सरा से कम नहीं लगती हैं।
साशा साल 2012 में चैम्पियंस लीग टी20 में बतौर चीयरलीडर अपनी सेवाएं दे रही थीं।
लॉयन्स और मुंबई इंडियंस टीम के बीच मैच खेला गया था। इस मैच में डिकॉक ने 51 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली थी।
डिकॉक की पारी साशा को काफी पसंद आ गई थी और उन्हें बधाई देने के लिए मैदान पर आ गई थीं।
वहीं बधाई संदेश लेते वक्त ही डिकॉक को साशा पसंद आ गई थीं। डिकॉक ने खुद एक इंटरव्यू में इसका जिक्र किया था।
डिकॉक के मुताबिक जब उन्होंने मैदान पर साशा को पहली बार देखा था तो वे देखते ही रह गए थे।
यही नहीं डिकॉक ने उनकी बधाई का जवाब कुछ समय बाद खुद फेसबुक पर दिया था।
मैदान पर बधाई संदेश और फिर फेसबुक पर कनेक्ट होने के बाद से ही दोनों एक दूसरे को डेट करने लगे थे।
आपको बता दें कि इस कपल ने साल 2016 में शादी कर ली थी। साशा अक्सर आईपील मैच के दौरान डिकॉक को चीयर करते हुए नजर आती रहती हैं।
