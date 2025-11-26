By Mohit
PUBLISHED Nov 26, 2025
LIVE HINDUSTAN
Cricket
क्रिकेटर केशव महाराज की खूबसूरत वाइफ
साउथ अफ्रीकी गेंदबाज केशव महाराज खेल के अलावा अक्सर अपनी पर्सनल लाइफ के वजह से भी काफी चर्चा में रहते हैं।
पर्सनल लाइफ
Source: Insta
केशव शादीशुद हैं और एक बच्चें के पिता भी हैं। केशव की वाइफ का नाम लेरिशा है।
नाम है लेरिशा
Source: Insta
लेरिशा बला की खूबसूरत और ग्लैमरस होने के साथ ही काफी बोल्ड भी हैं।
काफी बोल्ड
Source: Insta
कपल ने साल 2019 में सगाई के बाद 2022 में शादी कर ली थी। शादी से पहले दोनों ने एक दूसरे को लंबे समय तक डेट भी किया था।
किया था डेट
Source: Insta
लेरिशा सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहती हैं और अक्सर अपनी ग्लैमरस तस्वीरें फैन्स के साथ शेयर करती रहती हैं।
करती हैं शेयर
Source: Insta
वे अक्सर स्टेडियम पहुंचकर पति और उनकी टीम को जमकर चीयर करते हुए भी नजर आती रहती हैं।
करती हैं चीयर
Source: Insta
लेरिशा फैशन ट्रेंड को अच्छे से फॉलो करना जानती हैं। वेस्टर्न ही नहीं उन्हें एथनिक पहनना भी काफी पसंद है।
फैशन ट्रेंड
Source: Insta
केशव की वाइफ को घूमने-फिरने का काफी शौक है। ऐसे में क्रिकेटर को जब भी फुर्सत मिलती है तो वे वाइफ के इस शौक को जरूर पूरा करते हैं।
फुर्सत मिलती है तो...
Source: Insta
आपको बता दें कि लेरिशा महाराज पेशे से एक कथक डांसर और वकील हैं।
क्या करती हैं?
Source: Insta
