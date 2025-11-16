By Mohit
PUBLISHED Nov 16, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Cricket

शराब चखने का काम करती है मार्करम की वाइफ

साउथ अफ्रीकी खिलाड़ी एडन मार्करम की वाइफ बला की खूबसूरत और ग्लैमरस हैं।

खूबसूरत और ग्लैमरस

Source: Insta

मार्करम की वाइफ का नाम निकोल डैनियली ओ कॉनर है। 

नाम है निकोल

Source: Insta

कपल ने 22 जुलाई 2023 साल में शादी कर ली थी। शादी से पहले दोनों ने लंबे समय तक एक दूसरे को डेट भी किया।

डेटिंग की थी

Source: Insta

निकोल डैनियली ओ कॉनर के पेशे की बात करें तो वे वाइन टेस्टर यानी शराब चखने का काम भी करती हैं।

क्या काम करती हैं?

Source: Insta

सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव ये कपल अक्सर अपनी रोमांटिक तस्वीरें फैन्स के साथ शेयर करता रहता है।

तस्वीरें शेयर

Source: Insta

निकोल डैनियली अक्सर आइपीएल और इंटरनेशनल मैच के दौरान पति और उनकी टीम को जमकर चीयर करते हुए नजर आती रहती हैं।

जमकर चीयर

Source: Insta

निकोल की कई ऐसी तस्वीरें हैं जिनमें अंतरराष्ट्रीय दौरों पर एडन के साथ यात्रा करती हैं और स्टैंड्स से उनका समर्थन करती हैं।

अंतरराष्ट्रीय दौरों पर भी

Source: Insta

मैच के बाद अक्सर वे मार्करम संग मैदान पर नजर आती हैं। दोनों इस दौरान एक दूसरे संग रोमांटिक अंदाज में भी नजर आते हैं।

रोमांटिक अंदाज

Source: Insta

मार्करम की वाइफ फैशन ट्रेंड को अच्छे से फॉलो करना जानती हैं। फिटनेस के मामले में तो वे आगे हैं ही।

बेहद फिट

Source: Insta

मार्करम को जब भी क्रिकेट से फुर्सत मिलती है तो वे वाइफ को अलग-अलग जगहों पर घूमाने-फिराने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं।

घूमने के शौकीन

Source: Insta

ऋषभ पंत ने बनाया महारिकॉर्ड

 Click Here