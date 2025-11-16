By Mohit
PUBLISHED Nov 16, 2025
शराब चखने का काम करती है मार्करम की वाइफ
साउथ अफ्रीकी खिलाड़ी एडन मार्करम की वाइफ बला की खूबसूरत और ग्लैमरस हैं।
खूबसूरत और ग्लैमरस
मार्करम की वाइफ का नाम निकोल डैनियली ओ कॉनर है।
नाम है निकोल
कपल ने 22 जुलाई 2023 साल में शादी कर ली थी। शादी से पहले दोनों ने लंबे समय तक एक दूसरे को डेट भी किया।
डेटिंग की थी
निकोल डैनियली ओ कॉनर के पेशे की बात करें तो वे वाइन टेस्टर यानी शराब चखने का काम भी करती हैं।
क्या काम करती हैं?
सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव ये कपल अक्सर अपनी रोमांटिक तस्वीरें फैन्स के साथ शेयर करता रहता है।
तस्वीरें शेयर
निकोल डैनियली अक्सर आइपीएल और इंटरनेशनल मैच के दौरान पति और उनकी टीम को जमकर चीयर करते हुए नजर आती रहती हैं।
जमकर चीयर
निकोल की कई ऐसी तस्वीरें हैं जिनमें अंतरराष्ट्रीय दौरों पर एडन के साथ यात्रा करती हैं और स्टैंड्स से उनका समर्थन करती हैं।
अंतरराष्ट्रीय दौरों पर भी
मैच के बाद अक्सर वे मार्करम संग मैदान पर नजर आती हैं। दोनों इस दौरान एक दूसरे संग रोमांटिक अंदाज में भी नजर आते हैं।
रोमांटिक अंदाज
मार्करम की वाइफ फैशन ट्रेंड को अच्छे से फॉलो करना जानती हैं। फिटनेस के मामले में तो वे आगे हैं ही।
बेहद फिट
मार्करम को जब भी क्रिकेट से फुर्सत मिलती है तो वे वाइफ को अलग-अलग जगहों पर घूमाने-फिराने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं।
घूमने के शौकीन
