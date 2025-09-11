By Shubhangi Gupta
PUBLISHED Sept 11, 2025
LIVE HINDUSTAN
Fashion
श्रीलीला की ट्रेंडी और क्लासिक साड़ियां!
श्रीलीला, एक उभरती हुई अदाकारा, जिनके साड़ी स्टाइल ने फैशन जगत में धूम मचा दी है।
श्रीलीला
Instagram:
sreeleela14
उनके साड़ी लुक्स में ग्लैमर का तड़का देखने को मिलता है जो युवा पीढ़ी को खूब भाता है।
साड़ी गर्ल
श्रीलीला के कलेक्शन में सिल्क से लेकर शिफॉन तक, हर तरह की साड़ियां शामिल हैं।
ट्रेंडी कलेक्शन
श्रीलीला की साड़ी में एम्ब्रॉयडरी और प्रिंट्स का अनूठा मिश्रण देखने को मिलता है।
खूबसूरत
बोल्ड-ब्राइट से लेकर पेस्टल शेड्स तक, श्रीलीला की कलर चॉइस भी एकदम यूनिक होती है।
कूल कलर्स
एक्सेसरीज के साथ उनका प्रयोग, जैसे झुमके और चोकर्स, उनके साड़ी लुक को और भी आकर्षक बनाते हैं।
एक्सेसरीज
श्रीलीला का हेयरस्टाइल और मेकअप भी साड़ी के साथ बदलता रहता है जो उनके पूरे लुक को निखारता है।
स्टाइलिंग
श्रीलीला की साड़ी स्टाइल से प्रेरणा लेकर आप भी अपने वार्डरोब में नया ट्रेंड जोड़ सकते हैं।
करें ट्राई
