By Shubhangi Gupta
PUBLISHED Sept 04, 2025
LIVE HINDUSTAN
Fashion
सोनारिका का रॉयल ट्रेडिशनल लुक!
सोनारिका भदोरिया, पॉपुलर टीवी एक्ट्रेस, जिनका स्टाइल भी खूब चर्चा में रहता है। खासतौर पर उनके एथनिक लुक्स शानदार होते हैं।
सोनारिका भदोरिया
Instagram:
bsonarika
सूट पहना हो या साड़ी या फिर लहंगा, सोनारिका के हर लुक में ग्रेस और ग्लैमर का परफेक्ट कॉम्बो देखने को मिलता है।
एथनिक
एक बार फिर उन्होंने रॉयल लुक शेयर किया है। सोनारिका ने ऑफ व्हाइट कलर का सूट पहना है जिसपर बहुत महीन काम किया गया है।
रॉयल लुक
वहीं, सोनारिका ने कमाल स्टाइलिंग भी की है। उन्होंने ग्लॉसी न्यूड मेकअप किया है और हेयरस्टाइल भी खूब फब रहा है।
स्टाइलिंग
वहीं, गोल्डन झुमकियां और कांच की लाल चूड़ियां सोनारिका के लुक में चार चांद लगा रही हैं।
नायाब लुक
सोबर और एलिगेंट लुक चाहती हैं तो सोनारिका का ये लुक किसी भी त्योहार या फंक्शन के लिए परफेक्ट चॉइस है।
फैशन गोल्स
स्टाइल के मामले में सोनारिका फैंस को कभी निराश नहीं करती हैं। लाल रंग की इस साड़ी में वो नई-नवेली दुल्हन की तरह सजी हैं।
सुर्ख लाल
पीले रंग की ये बनारसी सिल्क साड़ी बेहद खूबसूरत है और उन्होंने ग्रेसफुली स्टाइल भी किया है।
लड्डू पीला
