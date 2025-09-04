By Shubhangi Gupta
PUBLISHED Sept 04, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Fashion

सोनारिका का रॉयल ट्रेडिशनल लुक!

सोनारिका भदोरिया, पॉपुलर टीवी एक्ट्रेस, जिनका स्टाइल भी खूब चर्चा में रहता है। खासतौर पर उनके एथनिक लुक्स शानदार होते हैं।

सोनारिका भदोरिया

Instagram: bsonarika

सूट पहना हो या साड़ी या फिर लहंगा, सोनारिका के हर लुक में ग्रेस और ग्लैमर का परफेक्ट कॉम्बो देखने को मिलता है।

एथनिक

Instagram: bsonarika

एक बार फिर उन्होंने रॉयल लुक शेयर किया है। सोनारिका ने ऑफ व्हाइट कलर का सूट पहना है जिसपर बहुत महीन काम किया गया है।

रॉयल लुक

Instagram: bsonarika

वहीं, सोनारिका ने कमाल स्टाइलिंग भी की है। उन्होंने ग्लॉसी न्यूड मेकअप किया है और हेयरस्टाइल भी खूब फब रहा है।

स्टाइलिंग

Instagram: bsonarika

वहीं, गोल्डन झुमकियां और कांच की लाल चूड़ियां सोनारिका के लुक में चार चांद लगा रही हैं।

नायाब लुक

Instagram: bsonarika

सोबर और एलिगेंट लुक चाहती हैं तो सोनारिका का ये लुक किसी भी त्योहार या फंक्शन के लिए परफेक्ट चॉइस है।

फैशन गोल्स

Instagram: bsonarika

स्टाइल के मामले में सोनारिका फैंस को कभी निराश नहीं करती हैं। लाल रंग की इस साड़ी में वो नई-नवेली दुल्हन की तरह सजी हैं।

सुर्ख लाल

Instagram: bsonarika

पीले रंग की ये बनारसी सिल्क साड़ी बेहद खूबसूरत है और उन्होंने ग्रेसफुली स्टाइल भी किया है।

लड्डू पीला

Instagram: bsonarika

