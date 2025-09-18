By Deepali Srivastava
PUBLISHED September 18, 2025
मॉम-टू-बी सोनारिका भदौरिया के टॉप साड़ी लुक्स
देवों के देव महादेव में पार्वती बन मशहूर हुईं एक्ट्रेस सोनारिका भदौरिया अपनी दमदार एक्टिंग के लिए जानी जाती हैं।
टीवी की पार्वती
Instagram: bsonarika
सोनारिका जल्द मां बनने वाली हैं और उन्होंने स्टाइलिश लुक में खूबसूरत फोटोशूट कराया है। उनके फैशन सेंस के लोग दीवाने हैं।
मॉम टू बी
Instagram: bsonarika
सोनारिका को साड़ी पहनना भी काफी पसंद है। उनके वॉर्डरोब में सुंदर साड़ियों का कलेक्शन है। चलिए खास लुक्स दिखाते हैं।
साड़ी लुक्स
Instagram: bsonarika
सोनारिका ने पीले रंग की बनारसी साड़ी पहनी हुई है। इस साड़ी के साथ उन्होंने पैक नेक ब्लाउज बनवाया है।
येलो बनारसी साड़ी
Instagram: bsonarika
एक्ट्रेस ने डिजाइनर रेड साड़ी स्टाइल की है। इस साड़ी पर उन्होंने गोल्ड वेस्ट चेन पहनी है, जो खूबसूरत लग रही है।
रेड साड़ी
Instagram: bsonarika
नीली प्रिंटेड साड़ी
नीले प्रिंट वाली खूबसूरत साड़ी सोनारिका पर जच रही है। इस साड़ी पर उन्होंने बैक राउंड नेक ब्लाउज सिलवाया है।
Instagram: bsonarika
पिंक साड़ी
सोनारिका ने हल्के गुलाबी रंग की बॉर्डर वाली साड़ी पहनी हुई है। इस साड़ी पर उन्होंने फुल स्लीव्स ब्लाउज पहना है।
Instagram: bsonarika
जॉर्जट साड़ी
Instagram: bsonarika
पीले और ऑरेंज कलर में जॉर्जट साड़ी सोनारिका पर जच रही है। इस तरह की साड़ी कैजुअल लुक के लिए परफेक्ट है।
ऑफ व्हाइट साड़ी
Instagram: bsonarika
खास फंक्शन के लिए ऑफ व्हाइट स्टाइल साड़ी भी सोनारिका की तरह पहन सकती हैं। इसका ब्लाउज लुक भी अलग है।
धोती स्टाइल साड़ी
हल्दी के लिए सोनारिका ने धोती स्टाइल में पीली साड़ी पहनी थी, जो प्री-ड्रेप्ड थी। इस पर मोती वाला ब्लाउज भी सुंदर लग रहा है।
Instagram: bsonarika
