By Deepali Srivastava
PUBLISHED September 18, 2025

मॉम-टू-बी सोनारिका भदौरिया के टॉप साड़ी लुक्स

देवों के देव महादेव में पार्वती बन मशहूर हुईं एक्ट्रेस सोनारिका भदौरिया अपनी दमदार एक्टिंग के लिए जानी जाती हैं।

टीवी की पार्वती

Instagram: bsonarika

सोनारिका जल्द मां बनने वाली हैं और उन्होंने स्टाइलिश लुक में खूबसूरत फोटोशूट कराया है। उनके फैशन सेंस के लोग दीवाने हैं।

मॉम टू बी

Instagram: bsonarika

सोनारिका को साड़ी पहनना भी काफी पसंद है। उनके वॉर्डरोब में सुंदर साड़ियों का कलेक्शन है। चलिए खास लुक्स दिखाते हैं।

साड़ी लुक्स

Instagram: bsonarika

सोनारिका ने पीले रंग की बनारसी साड़ी पहनी हुई है। इस साड़ी के साथ उन्होंने पैक नेक ब्लाउज बनवाया है।

येलो बनारसी साड़ी

Instagram: bsonarika

एक्ट्रेस ने डिजाइनर रेड साड़ी स्टाइल की है। इस साड़ी पर उन्होंने गोल्ड वेस्ट चेन पहनी है, जो खूबसूरत लग रही है।

रेड साड़ी

Instagram: bsonarika

नीली प्रिंटेड साड़ी

नीले प्रिंट वाली खूबसूरत साड़ी सोनारिका पर जच रही है। इस साड़ी पर उन्होंने बैक राउंड नेक ब्लाउज सिलवाया है।

Instagram: bsonarika

पिंक साड़ी

सोनारिका ने हल्के गुलाबी रंग की बॉर्डर वाली साड़ी पहनी हुई है। इस साड़ी पर उन्होंने फुल स्लीव्स ब्लाउज पहना है।

Instagram: bsonarika

जॉर्जट साड़ी

Instagram: bsonarika

पीले और ऑरेंज कलर में जॉर्जट साड़ी सोनारिका पर जच रही है। इस तरह की साड़ी कैजुअल लुक के लिए परफेक्ट है।

ऑफ व्हाइट साड़ी

Instagram: bsonarika

खास फंक्शन के लिए ऑफ व्हाइट स्टाइल साड़ी भी सोनारिका की तरह पहन सकती हैं। इसका ब्लाउज लुक भी अलग है। 

धोती स्टाइल साड़ी

हल्दी के लिए सोनारिका ने धोती स्टाइल में पीली साड़ी पहनी थी, जो प्री-ड्रेप्ड थी। इस पर मोती वाला ब्लाउज भी सुंदर लग रहा है।

Instagram: bsonarika

