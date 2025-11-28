By Shubhangi Gupta
PUBLISHED Nov 28, 2025

सोनारिका भदौरिया के फैशनेबल मैटरनिटी लुक्स

सोनारिका भदौरिया, एक प्रसिद्ध टीवी अभिनेत्री जो अपने मैटरनिटी स्टाइल से सबको प्रेरित कर रही हैं।

सोनारिका भदौरिया

उनके पहनावे में आराम और स्टाइल का बेहतरीन मिश्रण देखने को मिलता है।

मैटरनिटी

सोनारिका ने फ्लोरल प्रिंट्स और पेस्टल रंगों को अपने मैटरनिटी वार्डरोब में शामिल किया है।

कूल-क्लासी

उनके लुक में मैक्सी ड्रेसेज और फैशनेबल स्कर्ट्-टॉप का चलन दिखाई देता है।

स्टाइलिश

उन्होंने एक्सेसरीज का इस्तेमाल कम से कम रखा है जिससे उनका लुक सरल और सुंदर बना रहे।

मिनिमल

इस दौरान सोनारिका के सूट-साड़ी लुक्स भी शानदार रहे हैं। रॉयल ब्लू सिल्क साड़ी में उनका लुक शानदार है।

एथनिक

इस ट्रेडिशनल सूट सेट में भी सोनारिका बला की खूबसूरत लग रही हैं और फैशन गोल्स दे रही हैं।

कुर्ता सेट

सोनारिका के मैटरनिटी स्टाइल से यह सीख मिलती है कि मां बनने की खूबसूरती को स्टाइल के साथ दोगुना किया जा सकता है।

फैशन इंस्पिरेशन

