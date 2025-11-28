By Shubhangi Gupta
PUBLISHED Nov 28, 2025
LIVE HINDUSTAN
Fashion
सोनारिका भदौरिया के फैशनेबल मैटरनिटी लुक्स
सोनारिका भदौरिया, एक प्रसिद्ध टीवी अभिनेत्री जो अपने मैटरनिटी स्टाइल से सबको प्रेरित कर रही हैं।
सोनारिका भदौरिया
Instagram:
bsonarika
उनके पहनावे में आराम और स्टाइल का बेहतरीन मिश्रण देखने को मिलता है।
मैटरनिटी
Instagram:
bsonarika
सोनारिका ने फ्लोरल प्रिंट्स और पेस्टल रंगों को अपने मैटरनिटी वार्डरोब में शामिल किया है।
कूल-क्लासी
Instagram:
bsonarika
उनके लुक में मैक्सी ड्रेसेज और फैशनेबल स्कर्ट्-टॉप का चलन दिखाई देता है।
स्टाइलिश
Instagram:
bsonarika
उन्होंने एक्सेसरीज का इस्तेमाल कम से कम रखा है जिससे उनका लुक सरल और सुंदर बना रहे।
मिनिमल
Instagram:
bsonarika
इस दौरान सोनारिका के सूट-साड़ी लुक्स भी शानदार रहे हैं। रॉयल ब्लू सिल्क साड़ी में उनका लुक शानदार है।
एथनिक
Instagram:
bsonarika
इस ट्रेडिशनल सूट सेट में भी सोनारिका बला की खूबसूरत लग रही हैं और फैशन गोल्स दे रही हैं।
कुर्ता सेट
Instagram:
bsonarika
सोनारिका के मैटरनिटी स्टाइल से यह सीख मिलती है कि मां बनने की खूबसूरती को स्टाइल के साथ दोगुना किया जा सकता है।
फैशन इंस्पिरेशन
Instagram:
bsonarika
जैकलीन फर्नांडिज के बेहतरीन साड़ी लुक्स
Click Here