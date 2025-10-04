By Deepali Srivastava
PUBLISHED October 04, 2025
LIVE HINDUSTAN
Fashion
एथनिक लुक्स पर बनाएं सोनम जैसे हेयर स्टाइल
एक्ट्रेस सोनम कपूर एक्टिंग के अलावा अपने कमाल फैशन सेंस की वजह से जानी जाती हैं। सोनम का हर स्टाइल अलग होता है।
सोनम कपूर
Instagram: sonamkapoor
सोनम कपूर अपने आउटफिट्स के हिसाब से यूनिक और सिंपल हेयर स्टाइल बनाती हैं। जो हर लुक पर अच्छी दिखती है।
हेयरस्टाइल
Instagram: sonamkapoor
फेस्टिव सीजन में आप एथनिक लुक पर सोनम की तरह ट्रेंडी और सिंपल हेयर स्टाइल बनाकर सुंदर दिख सकती हैं।
कॉपी करें स्टाइल
Instagram: sonamkapoor
साड़ी लुक पर सोनम ने गजरा बन बनाया है। बालों में जूड़ा बनाकर ऊपर से गजरा लगाएं। ये सुंदर लगेगा।
गजरा बन
Instagram: sonamkapoor
सोनम के बाल बड़े हैं, इसलिए उन्होंने पोनीटेल बनाकर उसे राउंड करके जूड़ा बनाया है। ये भी काफी आसान है।
चोटी राउंड बन
Instagram: sonamkapoor
सिंपल पोनीटेल
अनारकली सूट के साथ सोनम ने सिंपल पोनीटेल बनाई है। इस तरह की चोटी आजकल फिर से ट्रेंड में है।
Instagram: sonamkapoor
मैचिंग बन
सोनम ने अपने कपड़े से मिलता हुआ गजरा रबड़ लगाकर बन होल्ड किया है। ये उनके लुक पर जच रहा है।
Instagram: sonamkapoor
हाफ ओपन हेयर
Instagram: sonamkapoor
सोनम ने हाई टाई हेयर में गजरा लगाया है। बाकि बालों को खुला रखा है। इस तरह का लुक लहंगा चोली पर अच्छा लगेगा।
